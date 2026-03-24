Tournée de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus de la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, était aujourd'hui à Sept-Îles et Baie-Comeau à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Il a rencontré André Thériault, représentant régional de l'UMQ et maire d'Havre-Saint-Pierre, Benoît Méthot, maire de Sept-Îles, et Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau, ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région. Les discussions ont porté sur des enjeux cruciaux pour la Côte-Nord : dynamisation des centres-villes, immigration et main-d'œuvre, ressources naturelles et financement des infrastructures.

Une étude qui confirme l'urgence d'agir pour les centres‑villes et cœurs villageois

L'UMQ publie aujourd'hui l'étude « Portrait de l'état des centres‑villes et des cœurs villageois au Québec », qui révèle un affaiblissement préoccupant des cœurs battants dans l'ensemble des régions du Québec.

L'étude révèle des tendances préoccupantes quant à l'évolution des centres‑villes et des cœurs villageois au Québec. Ainsi, 45 % des municipalités estiment que la vitalité économique de leur centre‑ville s'est détériorée au cours des dix dernières années, tandis que seulement 29 % la jugent encore satisfaisante. Par ailleurs, plus d'une centaine de municipalités ont perdu leur épicerie ou dépanneurs au cours de la dernière décennie, soit une diminution de 12 %. Plusieurs facteurs expliquent cette fragilisation : la montée du commerce en ligne, identifiée par 60 % des municipalités comme un élément déterminant, la concurrence accrue des grands centres commerciaux, les coûts d'exploitation élevés auxquels font face les commerces de proximité, ainsi que les effets du télétravail, qui ont modifié les habitudes de fréquentation des milieux de centralité.

Selon cette étude, un soutien financier, réglementaire et stratégique accru du gouvernement du Québec permettrait aux centres‑villes et cœurs villageois de retrouver leur vitalité et de redevenir des moteurs économiques et sociaux.

Quatre axes d'intervention sont proposés :

Renforcer le dynamisme économique

Aménager des milieux de vie complets

Valoriser l'identité locale et mobiliser la communauté

Outiller les municipalités

Pour consulter l'étude UMQ-Aviséo Portrait de l'état des centres-villes et des cœurs villageois au Québec, cliquez ici.

« Partout au Québec, les centres-villes et les cœurs villageois sont fragilisées, comme le démontre notre étude. Pourtant, des municipalités comme Baie-Comeau montrent qu'on peut renverser la vapeur avec des plans de dynamisation. Mais il manque encore des moyens financiers flexibles pour concrétiser les projets. Le gouvernement avait annoncé son intention de faire des investissements ambitieux pour soutenir les centres-villes et les cœurs villageois, qui ne se sont jamais concrétisés. La dynamisation des cœurs battants, c'est essentiel pour retenir les familles, soutenir les commerces de proximité et assurer l'avenir de nos régions. Pour réussir, il faut aussi s'attaquer aux enjeux criants de main-d'œuvre et de financement des infrastructures », a mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« La Côte-Nord fait face à des défis uniques liés à son immensité, à ses réalités industrielles et à la pression sur ses infrastructures. Les municipalités assument de plus en plus de responsabilités, mais les ressources ne suivent pas toujours. La tournée du président permet de mettre en lumière nos besoins et de rappeler que la Côte-Nord doit obtenir les moyens nécessaires pour poursuivre son développement », a déclaré M. André Thériault, représentant régional de l'UMQ et maire d'Havre-Saint-Pierre

« À Sept‑Îles, nous faisons face à des défis importants, notamment en ce qui concerne la pression exercée sur nos services et nos infrastructures. Dans ce contexte, le rôle de l'UMQ est essentiel : elle nous permet de parler d'une seule voix et de faire valoir nos réalités auprès du gouvernement. La présence du président dans notre région témoigne d'une véritable volonté d'écoute et de collaboration. En année électorale, il est d'autant plus crucial que les besoins des municipalités comme la nôtre soient entendus et pris en compte dans les engagements à venir », a déclaré monsieur Benoît Méthot, maire de Sept-Îles.

« À Baie‑Comeau, nous avons démontré qu'avec une vision claire et des projets structurants, il est possible de redonner vie à un centre‑ville et de renforcer l'attractivité d'une municipalité. Mais pour aller plus loin, il faut des leviers financiers adaptés à la réalité des régions. Les défis sont nombreux mais la Côte‑Nord a un potentiel immense, et avec un soutien adéquat, nous pouvons accélérer notre développement et consolider notre rôle moteur pour l'ensemble du Québec », a déclaré monsieur Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau.

Pour suivre l'actualité de la tournée du président, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]