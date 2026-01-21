Tournée de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus de l'Abitibi-Témiscamingue

VAL-D'OR, QC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, est en Abitibi-Témiscamingue à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Il a rencontré M. Sébastien D'Astous, représentant régional et maire d'Amos, M. Gilles Chapadeau, maire de Rouyn-Noranda, M. Serge Allard, maire de Val-d'Or ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région afin de mieux saisir les enjeux locaux et les défis auxquels la région est confrontée.

« C'est toujours enrichissant de discuter avec celles et ceux qui contribuent directement au développement de nos communautés. Les échanges d'aujourd'hui ont apporté des éclairages précieux et viendront soutenir nos travaux afin de maximiser les retombées locales et régionales des projets, notamment dans le secteur minier. Les discussions ont aussi souligné l'importance de donner davantage de responsabilités aux régions dans la gestion du territoire et de la forêt publique afin de garantir un développement aligné avec leurs priorités et leurs besoins. », a mentionné monsieur Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« La présence du président de l'UMQ nous offre un moment privilégié pour échanger et faire valoir les réalités de l'Abitibi-Témiscamingue. Ces discussions mettent en lumière le dynamisme qui caractérise notre région. Elles sont essentielles pour faire entendre notre voix et pour mieux répondre aux responsabilités grandissantes des municipalités. » a déclaré M. Sébastien D'Astous, représentant régional de l'UMQ et maire d'Amos.

Pour suivre l'actualité de la tournée du président, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

