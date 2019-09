Tournée de consultation des organismes des communautés d'expression anglaise - Christopher Skeete à la rencontre des groupes qui représentent les Québécois d'expression anglaise de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, de la Mauricie et du Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La tournée de consultation auprès des Québécoises et Québécois d'expression anglaise, menée par l'adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, Christopher Skeete, s'est arrêtée dans la capitale nationale aujourd'hui.

Cette tournée, qui a principalement pour but de prendre compte des préoccupations et des besoins des Québécoises et Québécois d'expression anglaise, avait été annoncée par M. Skeete en juillet dernier. Ayant pour thème Bâtir des ponts, elle permettra de mieux faire connaître à ces communautés le mandat du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise de même que les réalisations des organismes partenaires. Elle vise également à instaurer une meilleure coordination de l'action gouvernementale en matière de services aux communautés d'expression anglaise, ce qui inclut les mesures menées et financées par les différents ministères. Alors que cette tournée l'a déjà conduit à New Carlisle, M. Skeete se rendra ensuite du côté de Saint-Lambert, Laval, Montréal, Sherbrooke et Gatineau.

Citation :

« L'amélioration des services offerts aux Québécoises et Québécois d'expression anglaise est chère à notre gouvernement. Pour moi, et parce que je porte également une attention marquée à nos régions, il apparaissait essentiel d'aller à la rencontre de nos collaborateurs là où ils se trouvent. Les organismes partenaires sont des alliés indispensables dans la mission du gouvernement du Québec d'offrir des services de qualité aux communautés d'expression anglaise. J'ai hâte de poursuivre cette tournée afin de bâtir des ponts.

Au début septembre, à New Carlisle, j'ai eu le plaisir d'entendre des organismes des communautés d'expression anglaise de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Aujourd'hui, j'ai pu écouter ceux de plusieurs autres régions. Cette séance a clairement démontré que des disparités existent parmi ces dernières en matière de présence communautaire et institutionnelle des communautés d'expression anglaise. Dans certaines de ces régions, nous avons entendu parler du manque d'infrastructure communautaire en place pour les personnes d'expression anglaise. Cela étant dit, j'ai aussi été frappé par les façons de faire de la Capitale-Nationale, qui témoignent d'une collaboration particulièrement étroite entre les organismes pour mieux servir la communauté. »

Christopher Skeete, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise

À propos du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise

Le Secrétariat a notamment pour mission d'assurer la liaison avec les groupes sectoriels, régionaux et provinciaux qui représentent les Québécoises et Québécois d'expression anglaise ainsi que la prise en compte des préoccupations de ces communautés dans les orientations et les décisions gouvernementales, et ce, en concertation avec les ministères et organismes concernés. Afin de veiller à la protection des droits et à la promotion du bien-être des Québécoises et Québécois d'expression anglaise et de favoriser leur plein accès à des services publics, le Secrétariat collabore constamment avec les organismes qui les représentent. De plus, lors du dernier budget, le financement de différents programmes qui doivent appuyer des initiatives pilotées par divers groupes communautaires du Québec a connu une importante augmentation.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Eric Jabbari, Conseiller politique, Cabinet du premier ministre, 514 873-3411

Related Links

https://www.quebec.ca/premier-ministre/