Tournée d'Isabelle Melançon en Mauricie : quand la croissance d'une région est freinée par l'inaction de la CAQ

MONTRÉAL, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - De retour de sa tournée dans la Mauricie, où elle a rencontré des citoyens, des élus et des acteurs économiques, la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, d'emploi et de condition féminine, Mme Isabelle Melançon, a pu constater le climat d'incertitude qui y flotte en raison de l'inaction du gouvernement de la CAQ dans plusieurs dossiers.

Malgré leur dynamisme et leur esprit entrepreneurial extraordinaires, les Mauriciens sont durement touchés, eux aussi, par la crise du logement, le manque de places en garderie, la pénurie de main-d'œuvre et les enjeux environnementaux. Malheureusement, l'inaction de la CAQ au cours des quatre dernières années freine la croissance de la région.

À titre de députée responsable de la région pour l'opposition officielle, Mme Melançon a beaucoup apprécié ses échanges avec le maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche, un élu fier de sa ville et qui est en mode solution pour ses citoyens. Durant cette rencontre il a été notamment question du manque de places en garderie et de la crise du logement.

Lors de sa rencontre avec la Directrice générale du Bassin Versant du St-Maurice, Mme Stéphanie Chabrun, la porte-parole en environnement n'a pas manqué de discuter des redevances sur l'eau au Québec, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Mme Melançon a d'ailleurs déposé récemment un amendement qui proposait d'augmenter ces redevances lors de l'étude détaillée du projet de loi no 102, amendement qui a été rejeté sans délai par le ministre Benoit Charrette qui semble insensible à cet enjeu. Fait à noter, la députée de Laviolette-Saint-Maurice a, elle aussi, voté contre cet amendement.

Au cours de sa tournée, la députée qui est aussi responsable de la condition féminine a rencontré les directrices générales du Centre Le PONT et du Centre de santé des femmes de la Mauricie, Mme Annie Brassard et Mme Pascale Dupuis ainsi que la présidente de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, Mme Joanne Blais. Ces rencontres fort inspirantes nous rappellent que le dossier de la condition féminine est plus important que jamais après ces deux années de pandémie qui ont malheureusement fait reculer la cause des femmes et la notion d'égalité.

« Durant cette tournée, j'ai eu le bonheur de rencontrer des gens d'un dynamisme incroyable et motivés à développer les moteurs économiques de la Mauricie et à protéger leur environnement exceptionnel dont ils sont si fiers. Il faut vraiment se rendre sur place pour bien mesurer cet enthousiasme. Malheureusement, j'ai aussi senti l'inquiétude car plusieurs citoyens se sentent abandonnés par le gouvernement caquiste dans de nombreux domaines et ce, malgré la présence de plusieurs élus de la CAQ dans la région. »

-Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, d'emploi et de condition féminine

