Avis aux médias - Le président de l'UMQ est dans la région de Lanaudière dans le cadre de sa tournée du Québec

Union des municipalités du Québec

17 déc, 2025, 14:34 ET

JOLIETTE, QC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, sera dans la région de Lanaudière le 18 décembre prochain, dans le cadre de sa tournée du Québec placée sous le thème « Nouveau départ ».

À cette occasion, il rencontrera M. Normand Grenier, maire de Charlemagne et représentant de la région de Lanaudière au conseil d'administration de l'UMQ, ainsi que de M. Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région.

Les représentantes et représentants des médias sont donc conviés :

Quoi :                 

Mêlée de presse dans le cadre de la tournée du Québec du président de l'UMQ


Date :                   

jeudi 18 décembre 2025


Heure : 

13 h 15


Lieu :                   

Château Joliette,

450 Rue Saint-Thomas à Joliette

Pour confirmer votre présence, merci de contacter Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].  

La voix des gouvernements de proximité 

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ. 

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec ; Renseignements : Léa Carrière , Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]

