Le président de l'UMQ en tournée : En visite chez vous pour un nouveau départ - Un premier arrêt en Outaouais

GATINEAU, QC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, lance aujourd'hui sa tournée du Québec sous le thème « En visite chez vous pour un nouveau départ », avec un premier arrêt dans la région de l'Outaouais.

Le développement économique régional sera au cœur de cette tournée. L'objectif est clair : bâtir des municipalités fortes et attractives. Cela passe par des infrastructures durables, des logements accessibles, des centres-villes et cœurs villageois dynamiques, ainsi qu'une main-d'œuvre disponible pour faire vivre les régions.

« Cette tournée, c'est un appel à l'action. C'est une invitation à dialoguer, à réfléchir ensemble et à bâtir des solutions adaptées aux réalités de chaque région. Le développement économique régional est au cœur de cette démarche, c'est en misant sur la vitalité de nos territoires que nous pourrons construire des municipalités fortes et attrayantes. Je vais aller à la rencontre des élues et élus municipaux de partout au Québec, pour écouter, échanger et mieux comprendre les enjeux locaux. Ce sera l'occasion de porter ensemble nos demandes et positions communes en prévision des prochaines élections provinciales. », Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Des moments d'échanges comme ceux d'aujourd'hui sont essentiels. Les enjeux sont nombreux, particulièrement en Outaouais, et nous avons pu discuter des infrastructures et des besoins spécifiques de la région avec les représentantes et représentants locaux. » Denis Tassé, maire de Montpellier et représentant régional au conseil d'administration de l'UMQ

« Le transport collectif et l'itinérance sont des enjeux majeurs pour Gatineau et pour l'ensemble de la région. Cette tournée est une occasion de mettre en lumière ces réalités et de travailler ensemble à des solutions innovantes et durables » Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau et présidente du Caucus des grandes villes de l'UMQ.

Pour plus de détails concernant la tournée du président de l'UMQ 2025-2026, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]