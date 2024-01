Tournant majeur dans le système de collecte sélective - Montréal et Éco Entreprises Québec concluent une entente de partenariat visant à optimiser l'écosystème

MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal et Éco Entreprises Québec (ÉEQ) sont heureux d'annoncer avoir conclu une entente de partenariat afin de moderniser le système de collecte sélective dans la métropole. L'entente vient ainsi formaliser la nouvelle relation entre ÉEQ et la Ville de Montréal, alors que l'organisme de gestion désigné (OGD) sera désormais responsable opérationnellement et financièrement de la gestion des matières recyclables (GMR), et imputable de la performance du système. La Ville restera étroitement impliquée dans le système, notamment en matière d'élaboration des cahiers de charge des contrats de collecte et de transport, d'inspections terrain, et d''information, de sensibilisation et d'éducation de la population.

Logo de Ville de Montréal (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Cette nouvelle entente permettra d'optimiser l'écosystème de la collecte sélective, ce qui offrira des avantages tant pour la Ville que pour sa population. La mise à jour du système ouvre la porte à des économies d'au moins 20 M$ par année, à une amélioration des performances et à un renouvellement des relations avec les recycleurs. Grâce à cet accord, Montréal veille à ce que les spécificités de la métropole soient prises en considération par ÉEQ, dans l'intérêt direct de la population.

« L'entente de partenariat signée avec ÉEQ permet une optimisation harmonieuse du service de collecte sélective pour la métropole. La Ville de Montréal, avec sa densité urbaine unique, présente des besoins particuliers et nous tenons à saluer l'excellente collaboration avec notre partenaire. Grâce à cette entente, nos citoyennes et nos citoyens pourront continuer de bénéficier d'un service de collecte des matières recyclables efficace, qui sera même facilité. À Montréal, la modernisation du système entraînera des économies annuelles d'au moins 20 M$ et constitue un tournant majeur vers une réduction à la source des rejets et une meilleure valorisation locale des matières recyclables. Ultimement, nous souhaitons mieux recycler, développer notre économie circulaire et réduire le volume de matières qui aboutissent à l'enfouissement. Rappelons que Montréal a adopté un engagement ambitieux avec son Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025, qui vise à détourner 70 % des matières résiduelles de l'élimination en 2025, et 85 % en 2030 », a déclaré la responsable de l'environnement et de la transition écologique au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger.

« La responsabilité élargie des producteurs (REP) trouve toute sa signification dans ce nouveau partenariat avec Montréal. L'entente avec la métropole du Québec marque un jalon important de la modernisation de la collecte sélective. Elle tient compte de la diversité de Montréal et nous en sommes fiers. Nous nous sommes assurés de réunir toutes les conditions gagnantes pour respecter tant les particularités que le cadre bâti des 19 arrondissements », a souligné la présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec, Maryse Vermette.

Faits saillants

Il est prévu qu'à compter du 1 er janvier 2025, ÉEQ assumera la totalité des coûts de collecte et de transport des contenants, emballages et imprimés récupérés par la collecte sélective en porte-à-porte sur le territoire de la Ville de Montréal, ainsi que dans ses écocentres;

janvier 2025, ÉEQ assumera la totalité des coûts de collecte et de transport des contenants, emballages et imprimés récupérés par la collecte sélective en porte-à-porte sur le territoire de la Ville de Montréal, ainsi que dans ses écocentres; De plus, ÉEQ compensera la Ville de Montréal pour les frais de gestion admissibles et les coûts des services d'information à la population. L'entente de partenariat établit les bases alors que les annexes de personnalisation qui y sont rattachées viennent dessiner les particularités du service de collecte sélective dans la Ville de Montréal;

Les termes de l'entente de partenariat et les annexes de personnalisation visent principalement à :

a) Énoncer les responsabilités respectives des deux parties;

b) Encadrer l'opérationnalisation du service de collecte sélective;

c) Établir la liste des matières acceptées dans le bac de récupération;

d) Fixer les paramètres de remboursement et de compensation par ÉEQ.

a) Énoncer les responsabilités respectives des deux parties; b) Encadrer l'opérationnalisation du service de collecte sélective; c) Établir la liste des matières acceptées dans le bac de récupération; d) Fixer les paramètres de remboursement et de compensation par ÉEQ. L'excellente collaboration la Ville de Montréal et ÉEQ a grandement facilité les échanges en vue de la conclusion de cette entente;

L'entente avec Montréal s'ajoute à celles conclues récemment alors que ÉEQ est actuellement dans une période intense de signature d'ententes de partenariat avec plusieurs villes et organismes municipaux de tailles diverses dans le respect de l'échéancier que prévoit le Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles et d'autres dispositions réglementaires . Ces ententes seront annoncées au cours des prochaines semaines;

. Ces ententes seront annoncées au cours des prochaines semaines; L'entrée en vigueur du système modernisé de collecte sélective est fixée au 1er janvier 2025 dans tout le Québec.

Collectes et recyclage à la Ville de Montréal

Vous voulez savoir comment trier vos déchets, connaître l'horaire des collectes, composter, recycler et savoir quoi apporter à l'écocentre? Cliquez ici pour en savoir plus sur le recyclage à la Ville de Montréal et dans votre arrondissement. Pour toute question concernant le bon geste de tri, la population peut également visiter BacImpact.ca .

À propos de Éco Entreprises Québec

Organisme privé à but non lucratif, Éco Entreprises Québec représente, depuis 2005, les producteurs mettant en marché des produits emballés, des contenants et des imprimés dans leur responsabilité de financer la collecte sélective. Nommé organisme de gestion désigné (OGD) en 2022, ÉEQ est le donneur d'ordres de la gestion de la collecte sélective au Québec dans une perspective de développement durable.

En tant que leader de la responsabilité élargie des producteurs (REP), ÉEQ développe, gère et conseille des solutions en économie circulaire à ses membres producteurs en vue de réduire leur empreinte environnementale. Pour y parvenir, ÉEQ place l'écoconception, la recyclabilité et la traçabilité au cœur de ses actions avec ses partenaires. ÉEQ continuera d'exercer son rôle d'organisme agréé durant la transition du régime de compensation vers la REP collecte sélective.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Sources : Marie-Claude Rivet, Cheffe, stratégie et affaires publiques, Éco Entreprises Québec, 514 987-1491, poste 237, [email protected]; Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Ville de Montréal, 438 354-8017, [email protected]