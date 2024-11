Toronto Pearson annonce le départ de J'Maine Chubb, chef des finances

TORONTO, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Deborah Flint, présidente et chef de la direction de Toronto Pearson, annonce aujourd'hui que J'Maine Chubb, chef des finances de la GTAA, quittera l'organisation le 27 novembre 2024 pour retourner vivre aux États-Unis avec sa famille.

M. Chubb a rejoint l'équipe de Toronto Pearson à titre de chef des finances en février 2023 et a rapidement mobilisé l'équipe des finances pour soutenir des initiatives essentielles, laissant une marque durable sur Toronto Pearson.

Mme Debbie Simpson se joindra à la GTAA à titre de chef des finances intérimaire à compter du 20 novembre 2024 pour assurer la continuité des activités et offrir un solide leadership en matière de finances dans l'avancement des priorités stratégiques et des plans d'immobilisations de Toronto Pearson.

Mme Simpson possède plus de 30 ans d'expérience dans des postes principaux de direction des finances. Elle a dirigé des initiatives d'investissements stratégiques et transformateurs à Li‑Cycle, où elle a aidé à diriger la feuille de route pour le financement stratégique de l'entreprise et à créer une fonction financière. Elle a également été chef des finances d'Aliments Maple Leaf, où elle a chapeauté plusieurs acquisitions importantes et obtenu plus de 2 milliards de dollars de financement.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. Six fois, au cours des sept dernières années, Toronto Pearson a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports du monde.

Consultez notre chaîne X d'entreprise en visitant @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour sur les activités de l'aéroport et des renseignements pour les passagers, visitez @TorontoPearson / @AeroportPearson sur X. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

SOURCE Toronto Pearson

Bureau des médias de Toronto Pearson | [email protected] | 416-776-3709