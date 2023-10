Au milieu des rires et des sourires, une centaine de personnes ont été accueillies dimanche à Toronto Pearson et ont pu simuler tous les aspects du processus aéroportuaire, y compris l'enregistrement, le point de fouille, l'embarquement, les douanes et l'interaction avec le personnel de l'aéroport. Cet événement significatif vise à aider les enfants présentant des troubles du spectre autistique (TSA) ou des limitations fonctionnelles à réduire leur anxiété face à l'avion en leur faisant vivre une expérience la plus réaliste possible au sein de l'aéroport le plus fréquenté du Canada.

« À Toronto Pearson, nous voulons créer des occasions où tout le monde peut connaître la joie des voyages en avion de la façon qui leur convient le mieux et en toute sécurité. Notre équipe travaille d'arrache-pied dans le but de leur faire vivre une expérience simple, cohérente et inclusive, a déclaré Khalil Lamrabet, directeur commercial de Greater Toronto Airports Authority (GTAA). La mise sur pied de Ready, Set, Fly...with YYZ témoigne du pouvoir remarquable de la collaboration et de notre engagement indéfectible à l'égard de l'inclusivité, grâce aux perspectives et aux expériences des familles que nous desservons ».

« En tant que mère d'un enfant autiste, je sais de première main à quel point les voyages peuvent être difficiles pour les personnes atteintes de TSA. Cet événement contribue non seulement à aider les familles comme la mienne à se préparer et à leur donner la confiance nécessaire pour voyager, mais il constitue également une expérience éducative importante pour le personnel aéroportuaire et aérien, a déclaré Chrystal Healy, vice-présidente de la responsabilité d'entreprise, Air Transat. Évidemment, il y a encore beaucoup à faire pour améliorer notre parcours d'accessibilité. Mais je suis inspirée chaque jour par l'engagement de notre équipe à offrir la meilleure expérience possible à l'ensemble de notre clientèle. Nous continuerons d'honorer notre engagement envers l'accessibilité en consultant, d'une part, nos parties prenantes ainsi que nos passagères et passagers, et d'autre part, en formant notre personnel. Je suis très heureuse de pouvoir collaborer avec GTAA et Autism Ontario dans le cadre de l'initiative concrète que constitue Ready, Set, Fly...with YYZ pour la communauté de Toronto ».

« Nous sommes ravis de nous associer à Toronto Pearson et à Air Transat dans le cadre de cette initiative prometteuse. Les personnes atteintes de TSA et de neurodivergence, ainsi que leurs proches, ont des besoins particuliers quant à leurs déplacements. Lorsque l'industrie du voyage tend l'oreille et répond à ces besoins, c'est non seulement la bonne chose à faire dans une société véritablement inclusive, mais c'est aussi bon pour les affaires et la fidélité à long terme de la clientèle. Tout le monde y gagne », a déclaré Marg Spoelstra, directrice de l'exploitation d'Autism Ontario.

L'événement Ready, Set, Fly...With YYZ aura lieu chaque année afin de continuer à renforcer l'engagement de Toronto Pearson à être un chef de file en matière d'accessibilité.

Pour en savoir plus sur l'accessibilité à Toronto Pearson, visitez : torontopearson.com/fr/accessibilite.

À propos de Greater Toronto Airports Authority

Greater Toronto Airports Authority est l'exploitant de l'aéroport international de Toronto - Lester B. Pearson, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre les personnes, les entreprises et les marchandises. Toronto Pearson a été nommé « Meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord desservant plus de 40 millions de passagers » pendant cinq années consécutives par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports du monde entier.

Toronto Pearson est fier d'offrir une grande variété de services accessibles aux voyageurs présentant des troubles du spectre autistique (TSA), y compris le programme Sunflower Lanyards et l'application MagnusCards®. En 2022, Toronto Pearson est devenu le premier aéroport en Amérique du Nord et le deuxième au monde à recevoir l'Accessibility Enhancement Accreditation de l'ACI dans le cadre d'un programme unique en son genre, conçu pour aider les aéroports à mesurer, évaluer et améliorer leur gestion et leur culture de l'accessibilité. Il s'agit du seul programme international d'évaluation ou d'accréditation consacré à l'accessibilité des aéroports aux passagers handicapés.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes et sur les côtes est et ouest-américaines. Élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax, Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à l'Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

