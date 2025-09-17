Le Canada accueillera pour la première fois le concours mondial de cocktails

TORONTO, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Cet automne, Toronto deviendra le centre névralgique de la culture du cocktail en accueillant pour la première fois le concours de cocktails le plus prestigieux au monde. Du 27 septembre au 2 octobre 2025, la Diageo World Class Global Final réunira les meilleurs barmans de plus de 50 pays à travers le monde qui s'affronteront pour remporter le titre de World Class Global Bartender of the Year 2025. Avec quatre vainqueurs mondiaux, le Canada est le pays le plus performant de l'histoire du concours.

Lauréats canadiens Diageo World Class : Kaitlyn Stewart (2017), James Grant (2021), Jacob Martin (2023) et Keegan McGregor (2024). (Groupe CNW/Diageo)

« Accueillir la World Class Global Final à Toronto est un véritable tournant pour la communauté des cocktails au Canada », déclare Michael Armistead, directeur national des ventes sur place, des réserves et des parrainages chez Diageo Canada. « C'est l'occasion pour nous de montrer au monde entier le calibre des talents, l'innovation et l'hospitalité qui caractérisent notre pays. Avec son secteur hôtelier de renommée mondiale et son paysage culinaire riche et multiculturel, Toronto offre le cadre idéal pour mettre en valeur le savoir-faire, la créativité et la culture du barman et de l'hôtellerie modernes. Nous sommes ravis d'offrir l'expérience World Class aux Canadiens de tout le pays. »

En mettant chaque année à l'honneur les cocktails, les Global World Class Finals incitent les gens du monde entier à découvrir les cocktails sous un nouveau jour, grâce à des créations exceptionnelles élaborées à partir des spiritueux les plus célèbres au monde. Le concours réunit des créateurs de tendances, des barmans talentueux et prometteurs, ainsi que les meilleurs spiritueux de luxe de la vaste gamme de Diageo, incitant les gens à mieux boire, et non à boire plus, et à savourer des expériences inoubliables. Fort d'un héritage de 16 ans et ayant soutenu plus de 500 000 barmans, World Class propose des formations, du mentorat et une scène mondiale tout au long de l'année. Plus qu'une simple vitrine, World Class montre comment les cocktails sont devenus le reflet de la culture, de la créativité et de la régionalité à travers les voix de barmans issus de plus de 50 marchés à travers le monde.

Lors des Global Finals de cette année, les meilleurs barmans du monde s'affronteront dans une série de défis rigoureux conçus pour tester les cinq piliers d'un barman World Class : l'accueil, le savoir-faire, l'analyse des saveurs, les connaissances et la promotion de World Class. Au cours de la semaine, les concurrents seront mis au défi de faire preuve de précision, de créativité et de narration, tout en démontrant leur maîtrise des marques emblématiques de Diageo Reserve telles que Johnnie Walker, Don Julio, Ketel One et Tanqueray No. TEN. Dans le contexte dynamique de l'industrie hôtelière canadienne, les World Class Global Finals seront une célébration des personnes qui sont au cœur de l'industrie hôtelière et à l'affût des tendances d'aujourd'hui, de demain et de l'avenir.

Pour célébrer cette étape importante, Diageo World Class proposera une série d'expériences immersives autour des cocktails à travers le Canada, une célébration nationale qui permettra aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays de découvrir les barmans World Class. Ce sera l'occasion d'entendre comment les personnes qui sont au cœur de l'industrie hôtelière ont bâti des carrières exceptionnelles dans l'un des secteurs les plus passionnants et créatifs, et de comprendre comment World Class les a soutenues tout au long de leur parcours.

Temps forts :

Du 24 septembre au 3 octobre - World Class Festival Roadshow : l'effervescence de World Class traverse le pays alors que des talents internationaux s'associent aux meilleurs barmans canadiens pour organiser des soirées inoubliables à Vancouver , Montréal, Calgary et Halifax .

Événements à Toronto :

Du 26 septembre au 2 octobre - World Class Global Final : dans le cadre emblématique du Fairmont Royal York Hotel à Toronto , cette semaine de célébrations comprendra des ateliers de cocktails, des dégustations organisées et des services exclusifs assurés par les meilleurs barmans internationaux. Que vous soyez novice en matière de cocktails ou mixologue chevronné, c'est une expérience à ne pas manquer.

Pour en savoir plus sur les festivités World Class et les occasions de vivre cette expérience passionnante, les consommateurs peuvent se rendre sur www.diageoworldclasscanada.com/venues et suivre @WorldClass et @WorldClassCanada sur Instagram. Vous pouvez également utiliser le mot-clic #WorldClass et consulter @WorldClassGlobal sur YouTube.

Que vous expérimentiez vos talents de mixologue ou que vous dégustiez les cocktails primés de votre barman préféré, World Class vous rappelle de boire avec modération.

À propos de Diageo

Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées, avec une collection exceptionnelle de marques dans les catégories des spiritueux et des bières. Ces marques comprennent Johnnie Walker, Crown Royal, Smirnoff, les vodkas Cîroc et Ketel One, Captain Morgan, Baileys, les tequilas Don Julio et Casamigos, Tanqueray et Guinness. Diageo est une entreprise mondiale et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays à travers le monde. Notre société est cotée à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO). Pour plus d'informations sur Diageo, nos collaborateurs, nos marques et nos performances, rendez-vous sur www.diageo.com . Consultez le site mondial de Diageo consacré à la consommation responsable d'alcool, www.DRINKiQ.com , pour obtenir des informations, découvrir des initiatives et partager de bonnes pratiques. Célébrer la vie, chaque jour, partout dans le monde.

Consultez le site mondial de Diageo consacré à la consommation responsable d'alcool, www.DRINKiQ.com , pour obtenir des informations, découvrir des initiatives et partager de bonnes pratiques.

Suivez-nous sur Twitter pour les dernières actualités et des informations sur Diageo North America : @Diageo_NA .

À propos de Diageo World Class

Diageo World Class transforme les expériences de dégustation et la culture des cocktails à travers le monde et à domicile. Ce concours découvre la prochaine génération de talents en matière de barman qui définissent les dernières tendances en matière de mixologie et les introduisent dans les meilleurs bars du monde entier. Au cœur de cette initiative se trouvent un programme de formation mondial exceptionnel et une plateforme internationalement reconnue qui valorisent le métier de barman et contribuent à former les professionnels du secteur, le tout culminant lors d'une semaine annuelle prestigieuse au cours de laquelle est annoncé le Diageo World Class Bartender of the Year. Lancé en 2009, ce programme a inspiré et formé plus de 400 000 barmans à l'art de la mixologie en utilisant les meilleurs spiritueux de la collection Diageo Reserve. Grâce à un partenariat et à une collaboration avec des gourous, des médias et des partenaires, Diageo World Class est largement reconnu comme une marque de sophistication et de distinction de la culture internationale des boissons raffinées, tant par les barmans que par les clients.

SOURCE Diageo

Contact médias : Sophie Geraci, Responsable principale des comptes chez Middle Child, [email protected], (416) 805-9545