Toponymie - La Ville de Montréal rend hommage à Michel Chartrand en nommant une promenade à son nom

MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse de rendre hommage à Michel Chartrand en nommant un parc linéaire situé sur la rive du fleuve Saint-Laurent, à l'angle de la 90e Avenue, à LaSalle, la « promenade Michel-Chartrand ». Ce nouveau toponyme sera recommandé en vue d'une adoption lors de la prochaine séance du conseil municipal.

Animés par des valeurs humanistes, Michel Chartrand (1916-2010) et son épouse Simonne (1919-1993) ont consacré leur vie à la justice sociale, aux droits des femmes, à la défense des opprimés et à la paix dans le monde. Depuis 1995, un parc porte le nom de Simonne Monet-Chartrand près de la Bibliothèque centrale, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Pendant 60 ans, Michel Chartrand a défendu les travailleuses et les travailleurs de partout au Québec, notamment celles et ceux qui œuvraient à Montréal dans le commerce et la construction. De 1969 à 1978, il a présidé le Conseil central de Montréal (CSN), le plus important regroupement de syndicats de la métropole. Son franc-parler, ses positions tranchées et ses incarcérations ont fait de lui une figure de proue du syndicalisme québécois, un infatigable détracteur du capitalisme sauvage et un ambassadeur de la justice sociale. Il était aussi un amoureux de la nature, de la poésie, de la musique classique et de la vie.

La famille de Michel Chartrand et plusieurs citoyennes et citoyens demandaient depuis de nombreuses années une reconnaissance toponymique pour cette figure marquante de la lutte sociale. La « promenade Michel-Chartrand » sera inaugurée en avril, 13 ans après son décès, survenu en 2010.

« Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un lieu significatif pour rendre hommage au grand ambassadeur de la justice sociale et militant syndical qu'était Michel Chartrand. Après plusieurs années de recherche afin de trouver un espace symbolique, à la hauteur du legs qu'il a laissé à Montréal et à tout le Québec, ce projet toponymique nous a semblé tout naturel et riche de sens. Cette promenade en bordure du fleuve Saint-Laurent, symbole fort et singulier de notre métropole, m'apparaît toute désignée pour rendre hommage à l'homme passionné que fût Michel Chartrand », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« Michel Chartrand est un militant d'exception dans l'histoire du Québec. Il a consacré sa vie à la défense des travailleurs et des accidentés du travail, ce qui a bénéficié à toutes les Québécoises et à tous les Québécois, y compris les travailleurs de LaSalle. Nommer un espace public à sa mémoire est une grande fierté et un geste de reconnaissance pour son engagement social et syndical », a déclaré la mairesse de l'arrondissement de LaSalle, Nancy Blanchet.

« La famille de Simonne et Michel Chartrand remercie la Ville de Montréal, et en particulier l'arrondissement de LaSalle, d'honorer la mémoire de Michel Chartrand en lui dédiant cette magnifique promenade. Longeant le grand fleuve et entourée de verdure, quoi de mieux pour cet amoureux de la nature ? », a ajouté Suzanne-G. Chartrand, fille de Michel Chartrand.

