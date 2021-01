­­Toponymes coups de cœur 2021 - C'est le temps de voter pour le coup de foudre toponymique de l'année!

QUÉBEC, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter, d'ici au 9 février, pour leur coup de foudre toponymique de l'année.

Le choix du Toponyme coup de foudre du public se fait à partir d'une liste de douze noms de lieux établie par la Commission en fonction notamment de l'originalité des toponymes, de leur capacité à inspirer des images fortes et de leur contribution en matière de promotion du patrimoine culturel. Deux de ces noms, Chute des Pitounes Volantes et Montagne des Pas de Géants, désignent des lieux se trouvant dans la région de la Capitale-Nationale.

Le nom Chute des Pitounes Volantes a été attribué à une chute située sur le cours du ruisseau des Pitounes Volantes, qui coule sur le territoire du parc national de la Jacques-Cartier. Il fait référence aux rondins de quatre pieds, connus sous le nom populaire de pitoune, qui étaient relâchés du haut de cet accident hydrographique à l'époque de la drave.

Quant au nom Montagne des Pas de Géants, il a été attribué à un mont, d'une élévation de 300 m, situé sur le territoire de la zec Buteux-Bas-Saguenay. Le mont se trouve à environ 12 km au nord-ouest de Saint-Siméon et surplombe le lac du Port aux Quilles. On peut observer, à partir du lac, que la forme du mont rappelle des pas de géants, d'où son nom. L'appellation s'inspire aussi du désir des acteurs locaux de voir les usagers et usagères du territoire prendre conscience de l'importance de la préservation de la nature et faire des « pas de géants » en matière de respect de l'environnement.

Le Toponyme coup de foudre du public, tout comme celui de la Commission, sera dévoilé le 11 février prochain. Cinq prix seront remis à la suite d'un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront participé au vote.

Faits saillants

Cette année, la Commission de toponymie a retenu les douze Toponymes coups de cœur suivants :

Allée du Chafaud , Côte-Nord-du-Golfe-du- Saint-Laurent (Côte-Nord);

, Côte-Nord-du-Golfe-du- (Côte-Nord);

Chemin des Saumoniers , Saint-Elzéar (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine);

, Saint-Elzéar (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine);

Chute des Pitounes Volantes , Lac-Jacques-Cartier (Capitale-Nationale);

, Lac-Jacques-Cartier (Capitale-Nationale);

Édifice des Chemins-d'Été , Vaudreuil-Dorion (Montérégie);

, (Montérégie);

Gueule de la Damnée , Saint-Damase -de-L'Islet (Chaudière-Appalaches);

, -de-L'Islet (Chaudière-Appalaches);

Lac Petapan , Lac-au- Brochet (Côte-Nord);

, Lac-au- (Côte-Nord);

Montagne des Pas de Géants , Saint-Siméon (Capitale-Nationale);

, Saint-Siméon (Capitale-Nationale);

Parc des Trois-Bérets , Saint-Jean-Port-Joli (Chaudière-Appalaches);

, (Chaudière-Appalaches);

Parc du Ruisseau-du-Pont-à-l'Avoine , Montréal;

, Montréal;

Place des Rochelais , Matane (Bas-Saint-Laurent);

, (Bas-Saint-Laurent);

Rue Awacak , Trois-Rivières (Mauricie);

, Trois-Rivières (Mauricie);

Rue des Paillettes-d'Or , Sherbrooke (Estrie).





, (Estrie). Depuis 2013, la Commission dévoile annuellement ses douze Toponymes coups de cœur, choisis parmi les noms de lieux officialisés au cours de l'année précédente. Les membres de la Commission dévoilent également leur Toponyme coup de foudre à l'occasion de la Saint-Valentin .





. Il s'agit de la deuxième année où la Commission invite le public à voter pour son coup de foudre toponymique. Cinq prix seront remis à la suite d'un tirage au sort parmi les personnes qui auront voté en ligne pour choisir le Toponyme coup de foudre du public. Chaque prix correspondra à une carte-cadeau de 100 $ échangeable dans les magasins Renaud-Bray. Le tirage aura lieu le 10 février prochain et les noms des personnes gagnantes seront annoncés lors du dévoilement du Toponyme coup de foudre du public et du Toponyme coup de foudre de la Commission, le 11 février, quelques jours avant la Saint-Valentin .





. Créée en 1912, la Commission de toponymie procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.





En 2020, la Commission a officialisé quelque 1200 noms de lieux.

Lien connexe

Vote pour le coup de foudre toponymique de l'année : www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/vote-toponyme.

/OQLF.QC

/OQLF.QC

/OQLF

SOURCE Commission de toponymie

Renseignements: Chantal Bouchard, Relations avec les médias, Commission de toponymie, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]