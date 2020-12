Toponym'Elles - Hommage à Yolène Jumelle et Saidye Bronfman dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite d'un appel à propositions et dans l'esprit de l'opération Toponym'Elles mise en place par la Ville de Montréal pour augmenter la visibilité des femmes dans la toponymie montréalaise, il a été décidé de nommer de nouveaux espaces publics, le passage Yolène-Jumelle, le parc Saidye-Bronfman et la place du Triangle, dans le secteur du Triangle, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Cette opération entre dans le cadre de la reconversion de l'ancienne zone industrielle de Namur-Jean-Talon en une nouvelle zone résidentielle connue sous le nom du Triangle. Un parc, un passage et une place publique y ont été aménagés. Le parc se situe à l'intersection de l'avenue Victoria et de la rue Buchan. Le passage relie la rue Buchan et la rue Jean-Talon Ouest et la place est située à l'angle de l'avenue Mountain Sights et de la rue Buchan.

Passage Yolène-Jumelle

Yolène Jumelle (1944-2012) est une travailleuse sociale et juriste, née à Port-au-Prince, en Haïti. Arrivée à Montréal en 1971, elle étudie la sociologie et le droit et s'intéresse particulièrement à la défense des droits humains. Elle a notamment contribué à la fondation de la Maison d'Haïti, du Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) et de la maison des jeunes L'Ouverture. Nommée juge à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada par le gouvernement du Canada en 1989, elle a été par la suite nommée juge au Tribunal administratif du Québec en 1997. Madame Jumelle a aussi été professeure invitée à la Faculté de droit de l'Université du Rwanda (1998) et à la Faculté de droit de l'Université de Montréal (1999).

Parc Saidye-Bronfman

Saidye Rosner (1896-1995) est née à Plum Coulee, au Manitoba. Après des études au collège pour filles Havergal et à l'Université du Manitoba, à Winnipeg, elle épouse Samuel Bronfman, chef de l'entreprise familiale œuvrant dans la vente de boissons alcoolisées. Ils s'installent à Montréal en 1924 et s'investissent dans le mécénat communautaire et artistique, notamment par la création, en 1952, de la Fondation de la famille Samuel et Saidye Bronfman (FFSSB). La FFSSB donne des subventions à des groupes communautaires et appuie les initiatives, notamment en éducation, en arts et en conservation du patrimoine. Parmi ses réalisations notoires, soulignons également la création du Centre Saidye Bronfman, en 1967 (renommé Centre Segal des arts de la scène en 2007), qui est situé dans le quartier Côte-des-Neiges. Au cours de sa vie, Saidye Bronfman a financé de nombreuses œuvres caritatives et de nombreux prix comme le prix Saidye Bronfman du Conseil des arts du Canada, qui reconnaît l'excellence dans les métiers d'art depuis 1977.

Place du Triangle

Le secteur est connu depuis un certain temps sous l'appellation du Triangle, étant donné sa forme triangulaire délimitée par les rues Jean-Talon Ouest, de la Savane et l'avenue Mountain Sights. La nouvelle place publique située dans l'emprise de la rue Buchan, à l'angle de l'avenue Mountain Sights, prend elle aussi la forme d'un triangle, d'où son nom.

« L'esprit de ces femmes va perdurer dans ces espaces à travers cette toponymie. Nous rendons hommage à leur force, leur travail et leur dévouement à des causes telles que l'éducation ou les droits humains. Leur empreinte très forte a marqué l'histoire de Montréal et de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, dans lequel elles ont travaillé ou vécu. Nous saluons aussi les efforts de revitalisation urbaine dans le secteur du Triangle, qui permettra d'offrir plus d'espaces verts et de nouveaux lieux de vie aux futurs résidents », a déclaré Émilie Thuillier, membre du comité exécutif et responsable notamment du patrimoine et de la toponymie.

Toponym'Elles



Afin d'augmenter la visibilité des femmes dans la toponymie montréalaise, la Ville de Montréal a mis en place l'opération Toponym'Elles, une banque de noms de femmes ou liés à l'histoire des femmes mettant en valeur leur contribution dans notre histoire.

En savoir plus sur l'opération Toponym'Elles

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif; Renseignements : Nafissa Fellah, Relationniste, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected], 514 267-1701