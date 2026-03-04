BARCELONE, Espagne, le 4 mars 2026 /CNW/ - Tongyu Communication, chef de file mondial des solutions d'antennes et de radiofréquences, a présenté en détail ses innovations technologiques multidimensionnelles couvrant les domaines terrestre, aérien et spatial au World Mobile Congress 2006 (MWC Barcelone) sous le thème « Connectivité intelligente, écologisation de l'avenir ».

L'entreprise a souligné les principaux produits et technologies dans cinq domaines d'intérêt :

Solutions intégrées à ultra haute capacité pour 5G-A/6G, telles que les antennes AFU 256TR 6-7GHz, les antennes hybrides FDD/TDD, les antennes à objectif Luneburg à 20 ports (2+3 faisceaux) et les antennes actives + passives 5G+4G.

Des solutions vertes intelligentes pour une évolution durable du réseau, y compris des unités intelligentes à capteurs multiples et la dernière plateforme Taurus de quatrième génération.

Produits de couverture personnalisés pour les environnements complexes comme les tunnels, les stades et le long des voies ferrées.

Produits de réseau non terrestre (NTN) qui élargissent les dimensions de connectivité, couvrant les terminaux terrestres par satellite Ka/Ku-Band, les terminaux IdO par satellite et les antennes de couverture sol-air.

Produits air-sol-espace intégrés pour des réseaux mondiaux homogènes, tels que les antennes de réflecteur de charge utile par satellite à bande QV, les antennes de charge utile par satellite à bande Ka et les antennes à micro-ondes à bande triple.

« Nous répondons systématiquement aux exigences fondamentales de l'évolution du réseau mondial : performance ultime, durabilité écologique et connectivité intelligente », déclare Winnie Wu, vice-présidente de Tongyu Communication. « Notre objectif est de fournir des solutions offrant des avantages exceptionnels en matière de coût total de possession, passant des réseaux terrestres intelligents à une architecture spatiale intégrée, et de collaborer avec des partenaires pour bâtir un écosystème de réseau multidimensionnel prêt pour l'avenir. »

Animés par une innovation incessante et une compréhension approfondie des défis des clients, les produits et solutions prospectifs présentés par Tongyu Communication permettent aux opérateurs et aux clients de l'industrie de construire des réseaux de prochaine génération plus efficaces, intelligents et durables, poussant collectivement les frontières de la connectivité.

À propos de Tongyu Communication

Tongyu Communication est un fournisseur mondial de solutions intégrées d'antennes de communication mobile, d'appareils RF et de produits de communication par satellite. La société est depuis longtemps dédiée à la R&D, la production, la vente et le service de ces technologies. À ce jour, Tongyu détient plus de 1 100 brevets, ses produits sont déployés dans plus de 100 pays et régions, et plus de dix millions d'antennes sont en activité dans le monde.

