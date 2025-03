ZHONGSHAN, Chine, 5 mars 2025 /CNW/ - Tongyu Communication, l'un des principaux innovateurs dans le domaine de la technologie sans fil, a lancé son produit révolutionnaire MacroWiFi au Mobile World Congress (MWC) 2025, à Barcelone. Ce nouveau produit démontre le développement important de la technologie de communication sans fil dans l'application de grands espaces extérieurs, marquant une nouvelle ère de communication intelligente à l'extérieur.

image

Winnie Wu, vice-président de Tongyu Communication, a souligné l'impact transformateur de cette innovation, déclarant : « MacroWiFi n'est pas seulement une amélioration sur le plan technologique, c'est une révolution dans le réseautage sans fil. Grâce à sa performance exceptionnelle et à ses caractéristiques novatrices, MacroWiFi apportera des changements sans précédent dans nos vies et notre travail.»

MacroWiFi révolutionne la façon dont les entreprises gèrent la connectivité sans fil, en offrant des solutions infonuagiques qui répondent aux besoins des grandes entreprises agricoles, des régions montagneuses éloignées et des secteurs miniers extérieurs. Grâce à une innovation profonde dans la conception des antennes et des radiofréquences, le produit comprend des réseaux d'antennes à gain élevé équipés d'un filtrage hors bande, garantissant une grande capacité et une résistance aux interférences. Grâce à des protocoles de transmission à longue distance, MacroWiFi permet une connectivité sur des distances allant jusqu'à 2 km, offrant un accès Internet fiable alimenté par des plateformes professionnelles de gestion infonuagique et de facturation. Cela fait de MacroWiFi une solution idéale pour les régions où les réseaux cellulaires traditionnels ne sont pas à la hauteur.

Principales fonctionnalités de MacroWiFi :

Couverture élargie : offre jusqu'à dix fois la portée du Wi-Fi traditionnel, avec une autonomie extérieure de 1,5 à 2 km et une couverture grand-angle à 180°.

Grande capacité d'utilisation : prend en charge jusqu'à 200 utilisateurs simultanés, tout en assurant une distribution efficace de la bande passante pour une connectivité transparente.

Plateforme de gestion infonuagique : permet un contrôle centralisé et une facturation précise, ce qui améliore l'expérience globale de l'utilisateur et l'efficacité opérationnelle.

Au cours de cette exposition, en plus de MacroWiFi, Tongyu a également présenté plusieurs gammes de produits thématiques, y compris la communication par satellite, l'intégration à basse altitude, les antennes MIMO massives 5G et les antennes de la station de base. À l'avenir, Tongyu Communication s'engage à améliorer davantage sa gamme de produits, en mettant l'accent sur l'expansion de sa portée mondiale, ce qui favorisera l'innovation continue au sein du secteur des télécommunications.

À propos de Tongyu Communication

Fondée en 1996, Tongyu Communication inc. se spécialise dans la recherche, le développement, la fabrication, la vente et l'entretien d'antennes de communication mobile, d'appareils à radiofréquences et de modules optiques. Tongyu Communication mise sur une solide présence mondiale grâce à ses bases de production en Chine et à ses filiales et succursales en Europe et un peu partout dans le monde. L'entreprise s'engage à proposer des solutions de pointe et à favoriser les progrès technologiques dans l'industrie des communications mobiles.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.tongyucom.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2634302/image.jpg

SOURCE Tongyu Communication

PERSONNE-RESSOURCE : Xiaoming Xiao, [email protected]