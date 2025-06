ZHONGSHAN, Chine, 20 juin 2025 /CNW/ - Au salon MWC Shanghai 2025, Tongyu Communication Inc. (002792.SZ) a lancé MacroWiFi, une solution de couverture Wi-Fi sur une grande surface, ainsi que cinq catégories de produits clés : la communication par satellite pour la connectivité sol-satellite, les antennes de station de base à haut rendement, l'intégration d'antennes MIMO massives et d'un filtre en tôle et les antennes de couverture à basse altitude. L'exposition a mis en lumière les progrès de Tongyu dans les domaines des communications par satellite, de la 5G-A, de l'évolution de la 6G, de l'économie de basse altitude et du dernier kilomètre, offrant des solutions plus novatrices pour l'industrie.

MWC Shanghai 2025

À mesure que la numérisation mondiale s'accélère, la communication par satellite devient une technologie cruciale pour la connectivité mondiale. Tongyu a présenté ses solutions d'interconnexion satellite-sol, qui combinent les technologies d'orbite terrestre basse (LEO) et d'orbite géostationnaire (GEO). Cette solution fournit une connectivité fiable et efficace pour le transport maritime, les communications aériennes, les interventions d'urgence et les régions éloignées. De plus, en établissant une base de production à Hubei, en Chine, et en investissant dans des entreprises de satellites au moyen de coentreprises et de fonds industriels, l'entreprise renforce stratégiquement l'accent sur la charge utile des satellites, stations terrestres et terminaux commerciaux pour répondre à la demande croissante de connectivité par satellite fiable.

Winnie Wu, vice-président de Tongyu Communication, affirme que la solution de l'entreprise englobe les charges utiles embarquées, les stations terrestres et les satellites. Elle a été utilisée avec succès dans les satellites expérimentaux avec accès à Internet par satellite et fait maintenant partie des chaînes d'approvisionnement des principaux exploitants internationaux. « En tant qu'acteur clé de l'innovation en matière de technologies de communication à l'échelle mondiale, Tongyu continue de réaliser des progrès technologiques importants, démontrant une expertise de pointe dans l'industrie. »

Pionnière de l'innovation technologique, l'entreprise repousse continuellement les limites et dirige le développement de l'industrie. Plus tôt cette année, l'entreprise a lancé sa solution MacroWiFi, qui utilise des antennes à gain élevé et un protocole de transmission à longue distance pour offrir une couverture Wi-Fi de 1,5 à 2 km. Des projets pilotes sont en cours en Asie du Sud-Est.

De plus, la nouvelle antenne pour basse altitude offre une couverture transparente du sol jusqu'à 600 m, prenant en charge des applications comme la logistique des drones et les communications d'urgence, mais aussi le réseau cellulaire commun. Cette innovation augmente l'efficacité opérationnelle et contribue à développer l'économie de basse altitude, créant de nouvelles possibilités de croissance et de collaboration dans différents secteurs.

À propos de Tongyu Communication

Fondée en 1996, Tongyu Communication inc. se spécialise dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente d'antennes de communication mobile, d'appareils à radiofréquences et de solutions de communication par satellite. Tongyu Communication a établi une forte présence mondiale grâce à des installations de production en Chine et des filiales en Europe et à différents endroits dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le https://www.tongyucom.com.

