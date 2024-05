Tom's of Maine aidera à résoudre les problèmes liés à l'eau dans les communautés autochtones du Canada en affectant 10 % de ses bénéfices annuels à des activités d'éducation, de formation et de collaboration.

L'accès durable à une eau salubre et propre dans les communautés autochtones demeure un problème urgent au Canada .

TORONTO, le 22 mai 2024 /CNW/ - Tom's of Maine, la première marque canadienne de produits de soins personnels naturels, est fière d'annoncer son engagement à soutenir l'accès durable à une eau salubre et propre dans les communautés autochtones du Canada par l'éducation, la formation et la collaboration en versant 10 % de ses bénéfices annuels à l'organisme de bienfaisance Water First.

En s’associant à l’organisme Water First, Tom’s of Maine entend contribuer à lever les obstacles à l’éducation des jeunes et des jeunes adultes autochtones qui souhaitent faire carrière dans les sciences de l’eau. (Groupe CNW/Tom's of Maine Canada)

« Ouvrir le robinet pour obtenir de l'eau salubre pour se laver le visage, préparer le souper ou donner le bain à ses enfants est un geste anodin pour la plupart des Canadiens, raconte John Millar, directeur général et fondateur de Water First. Mais pour les communautés autochtones du Canada, il n'est pas si facile d'avoir accès à une eau salubre. Nous sommes ravis que Tom's of Maine ait choisi de s'associer à nous pour renforcer la capacité de l'organisme Water First à offrir une formation pratique à davantage de jeunes et d'adultes autochtones partout au Canada ».

Dans le cadre de sa mission « Do Good, For Real », Tom's of Maine fabrique d'excellentes versions naturelles de produits que vous utilisez tous les jours, comme du dentifrice et du déodorant. Mais ce qui est le plus important pour la marque, ce sont les personnes réelles qui s'efforcent d'apporter un changement positif en faisant le bien. Dans le cadre de son programme Giving for Goodness, la marque verse chaque année 10 % de ses bénéfices annuels à des organismes de bienfaisance œuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement.

En s'associant à l'organisme Water First, Tom's of Maine entend contribuer à lever les obstacles à l'éducation des jeunes et des jeunes adultes autochtones qui souhaitent faire carrière dans les sciences de l'eau. En collaboration avec un conseil consultatif autochtone, l'organisme Water First veille à ce que ses programmes tiennent compte des modes d'apprentissage locaux et s'appuient sur les connaissances traditionnelles de la communauté pour produire des résultats durables. L'organisme Water First a été reconnu comme l'un des 100 meilleurs organismes de bienfaisance par Charity Intelligence, qui évalue des facteurs tels que la transparence, la responsabilité et l'incidence.

« L'organisme Water First accomplit un travail important en aidant à relever les défis liés à l'eau auxquels sont confrontées les communautés autochtones au Canada, déclare Cristiane Martini, Vice-Président, Directeur Général de Tom's of Maine. Nous sommes fiers que Tom's of Maine tire parti de son programme Giving for Goodness pour soutenir des organismes comme Water First, qui ont une incidence réelle sur notre communauté ».

Pour en savoir plus sur l'organisme Water First ou pour faire un don, consultez le site https://waterfirst.ngo/ . Pour en savoir plus sur Tom's of Maine et son programme Giving for Goodness, visitez le site TomsofMaine.ca .

Water First

L'organisme Water First s'associe aux communautés autochtones pour les aider à relever les défis locaux liés à l'eau par l'entremise d'initiatives axées sur l'éducation, la formation et la collaboration. Au fil des ans, l'organisme Water First a établi des partenariats solides avec plus de 90 communautés autochtones dans six provinces. Ces initiatives lui permettent de combler les lacunes dans l'enseignement des sciences de l'eau et de contribuer à lever les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes et les adultes autochtones. L'organisme Water First, les participants au programme et les communautés partenaires acquièrent des compétences et des capacités pour gérer les ressources en eau de manière indépendante et à long terme.

Tom's of Maine

Tom's of Maine®, une marque de Colgate-Palmolive® (NYSE : CL), fabrique depuis 50 ans des produits de soins personnels naturels, sécuritaires et efficaces. Tout a commencé lorsque Tom et Kate Chappell ont emménagé dans le Maine en 1968, à la recherche d'une vie plus saine et plus simple pour leur famille grandissante. Puisqu'ils n'arrivaient pas à trouver de produits de soins personnels exempts d'arômes, de parfums, d'édulcorants, de colorants et d'agents de conservation artificiels, ils ont décidé de fabriquer leurs propres produits. Les produits Tom's of Maine, notamment les dentifrices, les désodorisants, les rince-bouche, les savons en barre, les gels douche, les soies dentaires et les brosses à dents, sont fabriqués à partir d'ingrédients d'origine naturelle et ne sont jamais testés sur les animaux. Une entreprise certifiée B Corp, Tom's of Maine est déterminée à orienter ses activités vers un but précis et s'engage depuis longtemps à soutenir la nature et les familles en bonne santé. En Amérique du Nord, Tom's of Maine soutient des centaines d'organismes à but non lucratif en leur versant 10 % de ses bénéfices, et les employés sont encouragés à utiliser 5 % de leur temps de travail rémunéré (12 jours) pour faire du bénévolat pour des causes qui les passionnent. Tous les produits Tom's sont non testés sur les animaux, et la plupart des produits sont végétaliens, casher, certifiés halal et sans gluten. Visitez notre site Internet à l'adresse http://www.tomsofmaine.ca .

SOURCE Tom's of Maine Canada

