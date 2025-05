TORONTO, le 28 mai 2025 /CNW/ - Tom's of Maine , société certifiée B Corp et chef de file de la fabrication de produits de soins personnels naturels et efficaces, est fière d'annoncer le lancement du dentifrice Blanchir+ Tom's of Maine au Canada. Cette solution de blanchiment novatrice associe des micropolisseurs d'origine naturelle et des nettoyants à base de plantes pour éliminer 95 % des taches en surface en seulement deux semaines avec un brossage deux fois par jour.

Blanchir+ (Groupe CNW/Tom's of Maine Canada)

Offert en deux versions - Blanchir+ Nettoyage en profondeur (avec fluorure) à la menthe poivrée et Blanchir+ Huile de noix de coco (sans fluorure) à la menthe douce - le dentifrice Blanchir+ est spécialement conçu pour les personnes à la recherche d'un dentifrice blanchissant naturel et efficace.

« Chez Tom's of Maine, notre engagement envers les gens et la planète nous guide depuis plus de 50 ans, confie Cristiane Martini, directrice générale de Tom's of Maine. Nous croyons au pouvoir de la nature pour aider les gens à obtenir une bouche en santé et un magnifique sourire. C'est pourquoi nous avons créé le dentifrice Blanchir+. Fabriqué à partir d'ingrédients d'origine naturelle qui s'appuient sur des données scientifiques, le dentifrice Blanchir+ offre un blanchiment efficace sans arômes artificiels, édulcorants, colorants ni agents de conservation, témoignant de notre détermination à offrir des produits que les gens peuvent utiliser en toute confiance. »

Voici les principales caractéristiques de Blanchir+ :

Élimine 95 % des taches en surface en seulement deux semaines avec un brossage deux fois par jour.

Prévient la formation de nouvelles taches après trois semaines d'utilisation.

Sans danger pour l'émail et blanchit les dents sans sensibilité.

Contient des ingrédients végétaliens et des arômes naturels.

Ne contient pas de laurylsulfate de sodium (SLS), de peroxyde, de gluten, de colorants artificiels, d'édulcorants ni d'agents de conservation.

Et parce que nous nous soucions autant de la planète que de votre sourire, notre dentifrice est emballé dans un tube recyclable†.

Le dentifrice Tom's of Maine Branchir+ est maintenant offert à l'échelle nationale chez les principaux détaillants, y compris Walmart et Amazon.ca, et dans certaines épiceries et pharmacies (PDSF : 7,49 $ pour 85 ml).

En tant que société certifiée B Corp, Tom's of Maine s'engage à faire preuve de transparence, à protéger l'environnement et à avoir une incidence positive sur la collectivité. Pour en savoir plus sur le dentifrice Blanchir+ et sur nos efforts en matière de développement durable, visitez le site TomsofMaine.ca ou suivez-nous sur Instagram .

† Votre collectivité ne dispose peut-être pas encore des installations pour recycler nos tubes. Renseignez-vous localement. Pour en savoir plus, consultez le tomsofmaine.com/recyclable-tube [en anglais seulement].

À propos de Tom's of MaineMD

Tom's of MaineMD, une marque de Colgate-PalmoliveMD (NYSE : CL ), fabrique depuis 50 ans des produits de soins personnels naturels, sécuritaires et efficaces. Tout a commencé lorsque Tom et Kate Chappell ont emménagé dans le Maine en 1968, à la recherche d'une vie plus saine et plus simple pour leur famille grandissante. Puisqu'ils n'arrivaient pas à trouver de produits de soins personnels exempts d'arômes, de parfums, d'édulcorants, de colorants et d'agents de conservation artificiels, ils ont décidé de fabriquer leurs propres produits. Les produits Tom's of Maine, notamment les dentifrices, les désodorisants, les rince-bouche, les savons en barre, les gels douche, les soies dentaires et les brosses à dents, sont fabriqués à partir d'ingrédients d'origine naturelle et ne sont jamais testés sur les animaux. Une entreprise certifiée B Corp, Tom's of Maine est déterminée à orienter ses activités vers un but précis et s'engage depuis longtemps à soutenir la nature et les familles en bonne santé. Tom's of Maine soutient des centaines d'organismes à but non lucratif en leur versant 10 % de ses bénéfices, et les employés sont encouragés à utiliser 5 % de leur temps de travail rémunéré (12 jours) pour faire du bénévolat pour des causes qui les passionnent. Tous les produits Tom's of Maine sont non testés sur les animaux, et la plupart des produits sont végétaliens, casher, certifiés halal et sans gluten. Apprenez-en plus sur nous à l'adresse http://www.tomsofmaine.com/ ou à l'adresse https://www.facebook.com/officialtomsofmaine/ .

