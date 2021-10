Tom Jacques, lauréat du Prix du CALQ - Artiste de l'année au Bas-Saint-Laurent

À propos du lauréat

Le travail artistique de Tom Jacques, musicien et artiste sonore, évolue entre la composition, l'improvisation, l'interprétation ainsi que la conception de dispositifs et d'installations sonores. Ancré au Bas-Saint-Laurent, il œuvre principalement dans les musiques actuelles, contemporaines et jazz. Ses projets tirent leurs origines de plusieurs pratiques, soit la musique, l'installation sonore, la lutherie sauvage, l'art numérique, le cinéma, les métiers d'arts et les arts visuels. La fabrication de nouveaux dispositifs est au centre de sa démarche compositionnelle, le guidant vers des directions musicales surprenantes sans le contraindre aux limites des instruments de musique conventionnels. Actif au sein de plusieurs ensembles, il collabore également avec des artistes de tous horizons. Il a remporté en 2017 le Prix à la relève artistique du Bas-Saint-Laurent.

Une équipe de tournage de La Fabrique culturelle, la plateforme numérique de Télé-Québec, est allée à la rencontre de Tom Jacques. Une capsule vidéo dressant le portrait du lauréat est disponible dès demain dans la section partenaire du Conseil des arts et des lettres du Québec sur le site de La Fabrique culturelle.

Finalistes

Le Conseil des arts et des lettres du Québec tient à féliciter les finalistes à ce prix : la chorégraphe et danseuse Soraïda Caron (MRC des Basques) et l'écrivaine Laurence Veilleux (MRC de Rimouski-Neigette).

