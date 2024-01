Une 78e mise en nomination aux Oscars pour un film de l'ONF, et une première pour la réalisatrice Nisha Pahuja

MONTRÉAL, le 23 janv. 2024 /CNW/ - La coproduction de Notice Pictures et de l'Office national du film To Kill a Tiger, dont Nisha Pahuja a signé la réalisation, est mise en nomination dans la catégorie « Documentary Feature Film » en vue de la 96e cérémonie de remise des Oscars.

Citations

Image fournie par l’ONF (Groupe CNW/Office national du film du Canada)

« Je suis absolument ravie de la mise en nomination de To Kill a Tiger en vue d'un Oscar. Il s'agit là d'un honneur extraordinaire pour l'équipe de création qui a suivi ce parcours de huit ans. Ce parcours témoigne de la détermination du groupe de femmes qui a travaillé sans relâche à l'extérieur de l'habituel écosystème pour faire en sorte que ce récit soit vu et produise son effet dans le monde. Nous sommes ici en ce moment parce qu'un fermier, en Inde, son épouse et leur fille de 13 ans ont eu le courage d'invoquer les droits de la personne. Nous exprimons notre gratitude à l'Office national du film du Canada, à nos productrices et producteurs exécutifs et à tous les membres de l'équipe pour le soutien qu'ils et elles nous ont apporté. Nous souhaitons ardemment que ce film incite d'autres survivantes à obtenir justice, et que les hommes se tiennent à nos côtés dans notre lutte pour l'égalité des genres. »

-- Nisha Pahuja

« Nos félicitations à Nisha Pahuja et à toute son équipe de production pour ce film puissant qui accompagne Ranjit et sa courageuse fille sur le parcours sans précédent de leur combat pour la justice. La nomination d'aujourd'hui leur rend hommage et salue également la détermination et la vision dont Nisha a fait preuve avec tout son talent de cinéaste. En sa qualité de coproducteur, l'Office national du film du Canada est fier d'avoir contribué à porter à l'écran cette œuvre documentaire particulièrement touchante, et de la partager avec le public du Canada et du monde entier. »

-- Suzanne Guèvremont, commissaire du gouvernement à la cinématographie et présidente de l'ONF

Le film, en bref

Dans To Kill a Tiger, Ranjit, un fermier du Jharkhand, entreprend le combat de sa vie lorsqu'il demande justice pour sa fille de 13 ans, survivante d'une agression sexuelle. En Inde, où un viol est signalé toutes les 20 minutes et où le taux de condamnation est inférieur à 30 %, la décision de Ranjit de soutenir sa fille est pratiquement inédite et son parcours, sans précédent.

Cette mise en nomination constitue le dernier hommage en date rendu à To Kill a Tiger, jusqu'à maintenant primé à plus de 20 reprises au Canada et sur la scène internationale.

À propos de la nomination

Les œuvres de l'ONF, l'organisme de production de films le plus nommé aux Oscars en dehors des studios de Hollywood, obtiennent aujourd'hui une 78e nomination. Les productions et coproductions de l'ONF ont remporté le prestigieux prix à 11 reprises. En 1988, l'ONF s'est également vu décerner un Oscar qui récompensait son excellence dans toutes les sphères de la cinématographie.

La 96e cérémonie de remise des Oscars se tiendra le dimanche 10 mars 2024 au Dolby Theatre du centre Ovation Hollywood, et sera présentée en direct sur la chaîne télévisée ABC et dans plus de 200 régions du monde.

Pour obtenir plus de renseignements, consulter la page espacemedia.onf.ca/oscars.

Voir To Kill a Tiger

To Kill a Tiger est maintenant diffusé en continu gratuitement au Canada sur onf.ca, de même que sur les applis de l'ONF, offertes sur les appareils mobiles et les téléviseurs connectés.

Faits saillants

To Kill a Tiger (Tuer un tigre), Nisha Pahuja (127 min)

Dossier de presse : espacemedia.onf.ca/epk/tuer-un-tigre

Dans un petit village indien, Ranjit découvre à son réveil que sa fille de 13 ans n'est pas rentrée d'un mariage familial. Quelques heures plus tard, elle est retrouvée rentrant chez elle en titubant. Après l'avoir traînée dans les bois, trois hommes lui ont fait subir une agression sexuelle. Ranjit les dénonce à la police, et les coupables sont arrêtés. Mais le soulagement de Ranjit est de courte durée, car les villageois et leurs dirigeants lancent une campagne soutenue pour obliger la famille à abandonner les poursuites .

. To Kill a Tiger raconte le parcours émotionnel d'un homme ordinaire plongé dans des circonstances extraordinaires : un père dont l'amour pour sa fille provoque une prise de conscience sociale qui aura des répercussions pendant de nombreuses années .

raconte le parcours émotionnel d'un homme ordinaire : un père dont l'amour pour sa fille provoque une prise de conscience sociale qui aura . Production : Cornelia Principe et Nisha Pahuja ( Notice Pictures ) ; David Oppenheim ( ONF )

et ( ) ; ( ) Production exécutive : Andy Cohen , Anita Lee (ONF), Atul Gawande , Andrew Dragoumis , Dev Patel, Mindy Kaling , Shivani Rawat , Rupi Kaur , Anita Bhatia , Niraj Bhatia , Deepa Mehta , Samarth Sahni , S. Mona Sinha (Equality Now), Mala Gaonkar (Surgo Foundation), Priya Doraswamy , Jason Loftus , Geeta Sondhi , Cornelia Principe

Quelques prix décernés au film

Prix Ted-Rodgers pour le meilleur long métrage documentaire, Prix du meilleur montage dans un long métrage documentaire et Prix de la meilleure musique originale dans un long métrage documentaire, prix Écrans canadiens ;

pour le meilleur long métrage documentaire, Prix du meilleur montage dans un long métrage documentaire et meilleure musique originale dans un long métrage documentaire, prix Écrans canadiens ; Prix Amplify Voices du meilleur long métrage canadien, Festival international du film de Toronto ;

Prix du meilleur documentaire, Festival international du film de Palm Springs ;

Canada's Top Ten, Festival international du film de Toronto ;

Top Ten, Festival international du film de Toronto ; Prix Allan-King pour l'excellence en réalisation de documentaires, Guilde canadienne des réalisateurs ;

pour l'excellence en réalisation de documentaires, Guilde canadienne des réalisateurs ; Prix Beyond the Screen, Docaviv;

Prix spécial du jury et prix Michael-Sullivan du journalisme documentaire, Salem Film Fest, Massachusetts .

À propos de la réalisatrice

Cinéaste candidate à un prix Emmy, Nisha Pahuja vit à Toronto . Son documentaire le plus récent, To Kill a Tiger, a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto , où il a remporté le prix Amplify Voices du meilleur long métrage canadien. Depuis, il a obtenu plus de 20 autres prix, dont celui du meilleur documentaire au Festival international du film de Palm Springs et trois prix Écrans canadiens. Le film est le fruit d'une longue carrière consacrée à divers enjeux relatifs aux droits de la personne, notamment à la violence à l'égard des femmes en Inde. En 2015, Nisha Pahuja s'est vu remettre le Prix de journalisme d'Amnesty International Canada après avoir réalisé un court métrage sur le viol collectif dans un bus de Delhi pour Global News. Parmi ses autres réalisations, citons The World Before Her (2012 ; Prix du meilleur long métrage documentaire, Prix du jury, Festival du film de Tribeca ; Prix du meilleur documentaire canadien, Hot Docs ; Canada's Top Ten du TIFF ; sélection pour le Prix du meilleur documentaire, prix Écrans canadiens), la série Diamond Road (2008 ; prix Gémeaux de la meilleure série documentaire) et Bollywood Bound (2002 ; sélection pour un prix Gémeaux).

L'ONF en bref

