TORONTO, le 29 sept. 2020 /CNW/ - TMX Datalinx, la division des services d'information du Groupe TMX, a annoncé aujourd'hui une entente charnière avec Yahoo Finance, une division de Verizon Media. Cette entente vise la diffusion de données de marché intrajournalières en temps réel de la Bourse de Toronto (TSX), la Bourse de croissance TSX (TSXV) et la Bourse Alpha TSX (Alpha) sur les sites et plateformes Web de Yahoo Finance.

Dans le cadre de l'entente, Yahoo Finance affiche maintenant les données de marché en temps réel de TMX Datalinx, dont les cours, les prix des opérations et le volume de négociation concernant plus de 3 000 titres inscrits aux cotes des principaux marchés boursiers canadiens, à savoir la TSX et la TSXV. Auparavant, les visiteurs des sites de Yahoo Finance n'avaient accès qu'aux données de négociation en différé des marchés canadiens.

« TMX Datalinx est heureuse de s'associer à Yahoo Finance pour fournir aux investisseurs individuels de partout dans le monde un portrait professionnel des marchés boursiers dynamiques canadiens, affirme Sarah Ryerson, présidente de TMX Datalinx. Alors qu'un nombre croissant de gens choisissent de gérer eux-mêmes leurs placements, il est primordial qu'ils disposent d'un accès équitable aux mêmes données de marchés opportunes que les professionnels et les institutions. TMX Datalinx continue de chercher des moyens d'étendre la portée de ses services de première qualité en matière de données, lesquels englobent le plus vaste éventail de titres qui soit et les données les plus exactes disponibles, afin d'aider les investisseurs de tout acabit à atteindre leurs objectifs financiers. »

« Yahoo Finance est déterminée à construire la plateforme d'affaires la plus complète au monde et elle recherche constamment des moyens de bonifier l'expérience de son public d'investisseurs et de consommateurs, indique Noel Hulsman, chef des médias à Yahoo Finance. Notre association avec TMX Datalinx pour la diffusion de données de marché à jour nous permet de continuer à renforcer notre mission qui consiste à procurer aux utilisateurs des données exactes ainsi que du contenu de confiance opportun qui les aident à prendre des décisions d'affaires éclairées. »

Yahoo Finance publie gratuitement des cours boursiers, des nouvelles à jour, des ressources de gestion de portefeuille et des données de marché mondiales auprès d'un public mondial. Les données de marché en temps réel de TMX Datalinx sont affichées sur les sites de Yahoo Finance depuis le mois d'août 2020 pour les actions et depuis le 24 septembre 2020 pour les indices boursiers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter l'adresse https://ca.finance.yahoo.com/ .

TMX Datalinx est la source de référence en matière de données fiables, exactes et opportunes sur les marchés canadiens. Pour en savoir davantage sur les produits et services de TMX Datalinx, veuillez visiter notre site Web .

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

Le présent communiqué de presse ne vise pas à inciter à l'achat de titres mentionnés ni d'autres titres inscrits à la TSX et il ne doit pas être interprété en ce sens. Le Groupe TMX et ses sociétés affiliées ne cautionnent ni ne recommandent les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse. Les déclarations qui y sont faites ne doivent pas être interprétées comme un conseil relativement à une stratégie de placement d'ordre général. L'inscription à la cote de la TSX ne garantit pas le rendement futur d'un titre ou d'un émetteur. Veuillez obtenir l'avis d'un professionnel pour l'évaluation de titres précis.

