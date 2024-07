TORONTO, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui un don de 25 000 $ au Fonds de secours : Feux de forêt de 2024 en Alberta de la Croix-Rouge canadienne afin d'aider les personnes touchées par les feux de forêt à Jasper et dans les autres régions affectées de la province. Les dons à ce fonds permettront à la Croix-Rouge d'offrir une aide d'urgence immédiate et continue, notamment de l'aide financière et un soutien aux personnes évacuées et aux municipalités qui les accueillent, de favoriser le rétablissement et la résilience ainsi que d'appuyer les collectivités de l'Alberta dans leurs efforts de préparation et de réduction des risques en vue de tout autre événement perturbateur susceptible de survenir dans la province.

La Croix-Rouge canadienne accepte les dons en ligne au Fonds de secours : Feux de forêt de 2024 en Alberta, à l'adresse http://www.croixrouge.ca/ , ou par téléphone au 1 800 418-1111 (sans frais).

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques qui appuient le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , la Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés , TMX Trayport et TMX VettaFi , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur le réseau X : @TMXGroup .

