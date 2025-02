TORONTO, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Tim Hortons offre désormais une version revue et améliorée de son savoureux biscuit aux brisures de chocolat partout au Canada. Dégustez un plus gros biscuit avec encore plus de brisures de chocolat!

Tim offre un tout nouveau biscuit aux brisures de chocolat encore plus délicieux et chocolaté que jamais auparavant (Groupe CNW/Tim Hortons) Tim Hortons offre maintenant des œufs brouillés fraîchement cassés 100 % d’ici! (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nos biscuits aux brisures de chocolat sont populaires toute l'année, mais ils le sont encore plus lorsque nous les décorons d'un sourire chaque printemps pour aider différents organismes caritatifs au pays. Nous sommes ravis de les avoir réinventés en les rendant plus gros et en y mettant encore plus de brisures de chocolat! », affirme Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

« Les biscuits Tim Hortons sont fraîchement préparés chaque jour, pour un maximum de saveurs et de délices. En plus de nos biscuits aux brisures de chocolat revus et améliorés, nous offrons un tout nouveau biscuit choco-caramel, que nos invités pourront déguster pour une durée limitée. »

Autre nouveauté chez Tim :

Tim offre maintenant des œufs brouillés, préparés avec des œufs fraîchement cassés 100 % d'ici!

Entre 4 h et 11 h, les invités peuvent commander un wrap-délice œufs brouillés et saucisse, un wrap-délice œufs brouillés et bacon ou un wrap-délice œufs brouillés et fromage. Tous les wraps-délices aux œufs brouillés contiennent une galette de pommes de terre et la sauce de l'emblématique wrap-matin du travailleur.

