En novembre dernier, Tim Hortons s'est associé à Barbie ® et aux étoiles du hockey Marie-Philip Poulin et Sarah Nurse pour lancer les Barbies ® de hockey Tim Hortons. L'objectif de ce partenariat : montrer aux filles qu'elles peuvent devenir tout ce qu'elles veulent, y compris des joueuses de hockey. Tim Hortons s'est engagé à verser 100 % des recettes nettes de ses ventes de Barbies de hockey en restaurant à la campagne de la Fondation Hockey Canada

Tim Hortons avait très hâte de lancer ce partenariat fondé sur la reconnaissance que les filles sont sous-représentées dans le hockey juvénile. Grâce au Programme des sports mineurs Timbits de Tim Hortons, des centaines de milliers d'enfants de quatre à neuf ans de partout au Canada ont la chance de jouer dans des ligues sportives locales axées sur la pratique d'un nouveau sport, l'amitié et tout simplement le plaisir de jouer. Mais traditionnellement, seulement 18 % des participants du programme de Hockey Timbits sont des filles.

« Nous sommes fiers que nos ventes de Barbie® de hockey Tim Hortons en restaurant aident les jeunes filles à s'initier au sport et fournissent également des ressources pour développer et soutenir le hockey féminin », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Nous sommes ravis d'appuyer le message véhiculé par la campagne Hockey pour elle de la Fondation Hockey Canada selon lequel le hockey appartient à tous et à toutes, peu importe leur sexe. »

À la suite du Championnat mondial féminin 2021 de l'IIHF, qui s'est récemment déroulé à Calgary et au cours duquel l'Équipe Canada a remporté la médaille d'or, Tim Hortons a voulu rappeler à toutes les filles qui nous regardent qu'elles peuvent réaliser leurs rêves. Tout comme leurs héroïnes, elles pourraient elles aussi un jour représenter le Canada sur la scène internationale du hockey.

« Ce partenariat avait pour but d'encourager les jeunes filles à vivre leurs passions et à viser haut », a déclaré Marie-Philip Poulin. « Nous aussi avons été inspirées par l'énergie et l'enthousiasme incroyables des filles, femmes et amateurs ou amatrices de hockey qui ont soutenu l'initiative des Barbies® de hockey Tim Hortons. »

« Ce qui m'inspire, c'est de pouvoir être un modèle pour la prochaine génération de jeunes filles », a ajouté Sarah Nurse. « Je veux qu'elles puissent s'identifier à moi et se dire : "si elle peut le faire, moi aussi." C'est pourquoi je suis réellement honorée d'avoir inspiré la création d'une poupée Barbie qui a la peau foncée et qui joue au hockey. Discuter avec des gens inspirés par la campagne qui se sont procuré la Barbie® de hockey Tim Hortons et les écouter raconter leurs histoires, c'est tout simplement incroyable! »

Tom Renney, président et chef de la direction de Hockey Canada, a déclaré que le don de Tim Hortons aidera les jeunes joueuses à vivre pleinement leur passion pour le hockey.

« Les filles et les femmes sont depuis longtemps une part essentielle de l'univers du hockey au Canada. Si nous sommes fiers des avantages et des occasions de développement que ce sport procure aux femmes qui le pratiquent, nous devons également reconnaître les importantes contributions que les femmes apportent au hockey. C'est particulièrement vrai derrière le banc : le nombre d'entraîneuses ne cesse d'augmenter, et par conséquent, les jeunes filles ont maintenant des modèles à qui elles peuvent s'identifier et qui les aideront à développer leur passion pour le hockey. Ainsi, la probabilité que ces jeunes filles deviennent elles-mêmes entraîneuses lorsque leur carrière de joueuse sera terminée est d'autant plus grande », a déclaré Tom Renney.

