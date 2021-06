Tim Hortons salue ses fidèles adeptes du Québec et passe du rouge au bleu pour la Saint-Jean

Par ailleurs, les membres d'équipe Tim seront vêtus d'un uniforme bleu portant des expressions typiquement québécoises en hommage à la langue d'ici. Après tout, il n'y a que chez nous qu'on se bourre la fraise, qu'on a de la broue dans l'toupet, ou qu'on attache sa tuque avec d'la broche... Les natifs de la province comprennent ces expressions, mais qu'en est-il des nouveaux arrivants? Et comment leur expliquer? C'est ce que Mehdi Bousaidan tente de découvrir dans une série de capsules vidéo, où il interroge plusieurs membres d'équipe des Tim Hortons de chez nous. On peut s'attendre à des moments crampants!

Après de longs mois de confinement, c'est le moment de lâcher son fou! Joignez-vous à nous pour démarrer les festivités de la Saint-Jean en levant votre gobelet bleu et blanc Tim à la santé de tous les Québécois!

Alors, payez-vous la traite et partagez vos moments Tim en publiant vos photos et vidéos de vos célébrations :

Utilisez le mot-clic #JeTimEnBleu

Suivez-nous ou mentionnez-nous sur Instagram : @chezTimHortons

Suivez-nous ou mentionnez-nous sur Twitter: @chezTimHortons

Aimez-nous sur Facebook: Tim Hortons

À propos de Tim Hortons Canada

