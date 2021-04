Tim Hortons révèle sa plateforme de durabilité « Tim. Du bien au quotidien. » et s’engage dans trois piliers : les gens et les communautés, la qualité des aliments et des boissons, et la planète.

« Nous sommes fiers de faire partie intégrante de pratiquement toutes les communautés du Canada. Nous reconnaissons que, compte tenu de notre taille, nous avons la responsabilité et le privilège de contribuer à la construction d'une voie plus durable pour le pays », affirme Axel Schwan, président de Tim Hortons.

« Que ce soit grâce à d'importantes initiatives, comme la fin de notre pratique de doublage des gobelets et l'élimination de 200 millions de gobelets par année, ou aux 275 millions de dollars qu'ont permis de recueillir le Jour des camps et le Biscuit Sourire pour soutenir la jeunesse canadienne et les organismes caritatifs locaux - une tasse de café et un biscuit à la fois - « Tim. Du bien au quotidien. » reflète notre mission de cerner toutes les petites et grandes actions qui peuvent avoir un impact dans les communautés canadiennes que nous servons. »

Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur le pilier concernant les gens et les communautés. Nous aborderons plus en détail notre pilier concernant la qualité des aliments et des boissons mercredi, puis celui sur la planète, jeudi.

Cette année, nous célébrerons le 30e anniversaire du Jour des camps et le 25e anniversaire du Biscuit Sourire. Nous tentons de trouver un moyen de collecter plus d'argent que jamais auprès de nos invités. L'année dernière, nous avons recueilli près de 11 millions de dollars lors du Jour des camps en soutien aux Camps de la Fondation Tim Hortons, et 10,56 millions de dollars grâce à notre campagne du Biscuit Sourire, ce qui constitue un nouveau record.

Depuis le début de la pandémie, Tim Hortons s'est associé à ses 1 500 propriétaires de restaurant à travers le Canada pour appuyer les travailleurs de première ligne en leur offrant du café et de la nourriture afin de les remercier de nous soutenir chaque jour. Jusqu'à présent, cette année, nous avons offert plus de 110 000 cafés et pâtisseries à des travailleurs essentiels de tout le pays. En 2020, Tim Hortons a visité tous les hôpitaux du Canada et a offert plus de 1,7 million de cafés à des travailleurs essentiels. En septembre, Tim Hortons a également lancé les gobelets de héros, autour desquels les noms de 100 travailleurs de première ligne figurent, ainsi que la mention « Thank You/Merci » en gros à la place du logo de Tim Hortons.

Les autres campagnes clés qui constituent le pilier des gens et des communautés de « Tim. Du bien au quotidien. » incluent notamment les suivantes :

Depuis 1974, les Camps de la Fondation Tim Hortons (Camps Tim Hortons) aident les jeunes issus de milieux défavorisés à réaliser leur plein potentiel. Au moyen d'un programme de camps s'échelonnant sur plusieurs années, les jeunes acquièrent des compétences comme le leadership, la résilience et le sens des responsabilités afin de les aider à changer leur histoire.

Le Jour des camps est la plus grande collecte de fonds annuelle d'une journée en faveur des Camps Tim Hortons. Il a permis de financer près de 300 000 expériences de camp. Le jour même du Jour des camps, la totalité des ventes de café chaud et de TimGlacé MC est versée en dons aux Camps Tim Hortons. Depuis 1991, le Jour des camps a permis de recueillir plus de 212 millions de dollars en soutien aux jeunes.

des camps est la plus grande collecte de fonds annuelle d'une journée en faveur des Camps Tim Hortons. Il a permis de financer près de 300 000 expériences de camp. Le jour même du Jour des camps, la totalité des ventes de café chaud et de TimGlacé est versée en dons aux Camps Tim Hortons. Depuis 1991, le Jour des camps a permis de recueillir plus de 212 millions de dollars en soutien aux jeunes. Depuis 1996, les propriétaires de restaurant Tim Hortons ont fait don de la totalité des ventes de Biscuit Sourire en soutien à un organisme caritatif de leur région. L'année dernière, 10,56 millions de dollars ont été recueillis et versés à plus de 550 organismes caritatifs, hôpitaux et groupes communautaires partout au pays. Le programme du Biscuit Sourire a permis d'amasser plus de 65 millions de dollars depuis 1996.

ont fait don de la totalité des ventes de Biscuit Sourire en soutien à un organisme caritatif de leur région. L'année dernière, 10,56 millions de dollars ont été recueillis et versés à plus de 550 organismes caritatifs, hôpitaux et groupes communautaires partout au pays. Le programme du Biscuit Sourire a permis d'amasser plus de 65 millions de dollars depuis 1996. Le programme Sports Timbits contribue à diminuer les obstacles financiers pour que 400 000 enfants puissent jouer au soccer et au hockey chaque année. Ce programme ne met pas l'accent sur la victoire, mais bien sur la pratique d'un nouveau sport, les nouvelles amitiés et l'objectif de laisser les enfants être simplement des enfants.

Depuis 2005, le Programme de bourses d'études Tim Hortons a investi plus de 3,5 millions de dollars en bourses d'études pour favoriser l'éducation de plus de 3 500 membres d'équipe ou de leurs enfants ou petits-enfants.

Chez Tim Hortons, nous croyons également que notre approvisionnement en grains de café dans d'autres pays doit profiter directement aux producteurs de café, à leurs familles et à leurs communautés. Depuis 2005, Tim Hortons a collaboré avec des familles de petits producteurs de café qui avaient le plus besoin de son soutien. Jusqu'à présent, nous avons établi des partenariats au Guatemala, au Honduras, en Colombie, au Brésil et en Tanzanie. Nous avons amélioré la vie de plus de 30 000 producteurs de café et leurs familles, dont 7 000 sont des femmes et 4 800 sont de jeunes adultes.

« Nous sommes fiers de servir aux Canadiens un café d'origine éthique à 100 % », explique Kevin West, vice-président des opérations du café chez Tim Hortons.

« Nous collaborons avec Enveritas, une organisation à but non lucratif qui apporte son soutien aux producteurs de café, pour effectuer des vérifications des pratiques agricoles et s'assurer que nous participons à des pratiques d'approvisionnement durables qui répondent à des critères économiques, sociaux et environnementaux. Nous sommes vraiment fiers de ce partenariat qui contribue au bien-être des producteurs de café et de leurs communautés à long terme. »

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants à travers le pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: [email protected]