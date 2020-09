TORONTO, le 1er sept. 2020 /CNW/ - La camionneuse Shawna Gray de Winnipeg a dû s'absenter de chez elle pendant des périodes allant jusqu'à deux semaines à la fois pour continuer d'approvisionner les épiceries. Dale Langille a renouvelé son permis d'exercice d'infirmier afin de pouvoir offrir des soins médicaux à Laval, au Québec. Le Dr Eugene Wong s'est rendu dans certaines des régions les plus isolées du pays pour soigner les malades dans des communautés mal desservies. Et Cheyenne Schulz a travaillé avec des personnes vulnérables à Mission, en Colombie-Britannique, afin de s'assurer qu'elles puissent manger, se laver et trouver refuge. Elle travaille également dans un restaurant Tim Hortons depuis plusieurs années.

Tim Hortons rend hommage à des héros canadiens de la pandémie avec de nouveaux gobelets de héros d’édition limitée, qui mettent en vedette jusqu’à 100 noms de véritables héros sur chaque gobelet (Groupe CNW/Tim Hortons)

Ces personnes font partie des milliers de héros du quotidien à l'honneur sur nos gobelets de héros Tim Hortons d'édition limitée, qui sont disponibles aux restaurants participants de tout le pays à compter de cette semaine.

Cette collection comprend 100 modèles de gobelets à boissons chaudes affichant les mots « Merci » et « Thank You » à la place du logo de Tim Hortons. Les noms et les professions de jusqu'à 100 héros sont imprimés tout le tour des gobelets.

En juin, Tim Hortons a demandé aux Canadiens de mettre en nomination leurs héros de la pandémie, et un déluge de candidatures a rapidement suivi. Les milliers de héros dont les noms sont affichés sur les gobelets occupent divers emplois : professionnels de la santé, premiers répondants, commis de détail, fonctionnaires, chauffeurs d'autobus, travailleurs sociaux, employés de salons funéraires et plusieurs autres qui ont mis l'épaule à la roue afin de permettre à la société de continuer à fonctionner pendant cette période difficile.

« D'innombrables personnes ont apporté une contribution inestimable depuis le début de la pandémie », rappelle Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Grâce à nos gobelets de héros, nous pouvons prendre un moment en buvant notre café pour lire les noms de ces héros oubliés des derniers mois. Ils ont été l'épine dorsale de nos communautés en cette période extrêmement difficile et c'est une belle façon de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Je tiens aussi à souligner tout le travail accompli par les membres d'équipe des restaurants Tim Hortons - nous les remercions du fond du cœur pour tout ce qu'ils font. »

Depuis le début mars, Tim Hortons et ses 1 500 propriétaires de restaurant de partout au pays ont exprimé leur gratitude envers les travailleurs de première ligne en donnant gratuitement plus de 1,6 million de cafés et de pâtisseries, en faisant des dons aux banques alimentaires de leurs communautés et en distribuant gratuitement des cartes-cadeaux Tim Hortons.

Visitez le https://www.timhortons.ca/gobeletsdeheros pour en savoir plus sur certaines des personnes dont le nom apparaît sur nos nouveaux gobelets de héros :

Maryse Boivin , éducatrice dans un CPE d'urgence de Montréal

Mise en nomination de Maryse pour le programme des gobelets de héros : « Puisque le CPE où Maryse travaille a été désigné comme étant un CPE d'urgence durant la crise, elle a donc continué de se donner corps et âme pour des enfants qu'elle ne connaissait pas ou pour s'assurer de décontaminer les locaux pour que les enfants restent en bonne santé! Je lui lève mon chapeau. »





Mise en nomination de Maryse pour le programme des gobelets de héros : « Shawna Gray , camionneuse de Winnipeg

Mise en nomination de Shawna pour le programme des gobelets de héros : « Shawna n'a pas arrêté une seconde depuis le début de cette crise. Elle a continué à se rendre dans les villes et les États des États-Unis qui sont considérés comme des points chauds pour que l'on ne manque de rien dans les épiceries. »





Mise en nomination de Shawna pour le programme des gobelets de héros : Samaila Ibrahim, commis de soir dans un commerce de détail à St. John's , à Terre-Neuve-et- Labrador

Mise en nomination de Samaila pour le programme des gobelets de héros : « Même les jours où des clients anxieux faisaient la ligne autour de son magasin dans l'attente d'y entrer, il allait toujours travailler sans se plaindre et risquait sa santé. Depuis que mon mari et moi sommes rentrés au Canada à Noël 2014, il a tant fait non seulement pour lui, mais également pour les gens de notre province. Il mérite assurément d'être reconnu. »





Mise en nomination de Samaila pour le programme des gobelets de héros : Dale Langille , infirmier auxiliaire autorisé à Laval , au Québec

Mise en nomination de Dale pour le programme des gobelets de héros : « Mon père a renouvelé son permis d'exercice d'infirmier au début de la pandémie et a commencé à travailler aussitôt qu'il a pu. Il a même quitté la maison pendant un mois pour s'installer dans un hôtel lorsqu'il travaillait à Laval . Il est mon héros et je souhaite tout simplement lui montrer à quel point je l'aime. »





Mise en nomination de Dale pour le programme des gobelets de héros : Rhonda Mathison , infirmière en santé communautaire à Fort Nelson , en Colombie-Britannique

Mise en nomination de Rhonda pour le programme des gobelets de héros : « Rhonda est une infirmière hors pair. Tout au long de la pandémie, elle s'est donnée corps et âme pour prendre soin des personnes âgées de notre communauté et de ceux qui devaient continuer à travailler. En dehors de ses heures de travail à temps plein, elle trouve le temps de travailler à l'hôpital de la région. Tous les intervenants de première ligne devraient être reconnus puisqu'ils sont tous extraordinaires. »





Mise en nomination de Rhonda pour le programme des gobelets de héros : Cheyenne Schulz , travailleuse des services d'approche et membre d'équipe à temps partiel du restaurant Tim Hortons de Mission, en Colombie-Britannique

Mise en nomination de Cheyenne pour le programme des gobelets de héros : « Cheyenne travaille pour Tim Hortons depuis plus de 10 ans. Même si elle travaille aujourd'hui en tant que travailleuse des services d'approche, elle a gardé son poste chez Tim Hortons . Tout au long de la pandémie, elle a travaillé sans relâche pour s'assurer que la population vulnérable de Mission pouvait manger, se laver et trouver refuge. Cheyenne n'a jamais ralenti lorsque le virus a frappé. Au contraire, elle a pris la décision d'aider sa communauté en s'assurant que tout le monde était sain et sauf. C'est une travailleuse acharnée qui fait passer les intérêts de tous avant les siens. »





Mise en nomination de Cheyenne pour le programme des gobelets de héros : Le Dr Eugene Wong, médecin à Toronto

Mise en nomination d'Eugene pour le programme des gobelets de héros : « Eugene a travaillé sans relâche au Yukon , dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le Nord de l' Ontario depuis le début de la pandémie. Il fournit des soins de santé essentiels à certaines des populations les plus isolées et les moins bien desservies au pays, ce qui l'oblige à être loin de sa maison, de sa famille et de ses amis à Toronto , et ce, régulièrement pendant plusieurs mois. Quand il le peut, Eugene s'offre le luxe d'une visite chez Tim Hortons , où qu'il se trouve. »

