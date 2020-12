Tim Hortons® souhaite de joyeuses Fêtes aux Canadiens et Canadiennes avec une publicité qui véhicule un puissant message sur la diversité et l’inclusion.

« En tant que Canadien d'origine japonaise, je suis honoré de travailler sur une campagne aussi percutante, qui célèbre les différences culturelles, la diversité des origines et l'inclusion qui coule dans les veines de tant de Canadiens et Canadiennes », déclare Goh Iromoto. « Ce message publicitaire est plus que touchant, car il va chercher l'humanité commune qui nous unit tous. »

Cette publicité s'inspire des idées de personnes de neige de vrais individus et familles de partout au Canada, et qui reflètent leur histoire, leur patrimoine, leur culture et leur approche en matière d'inclusion.

« Dès le début de cette aventure, nous avons pensé que la meilleure façon d'explorer les moments singuliers dans la vie des familles canadiennes était d'aller directement à la source », explique Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Nous avons reçu des idées de personnes de neige incroyablement percutantes, qui témoignent de l'importance que tous sachent apprécier les moments qui nous rapprochent. »

Nous avons invité les Canadiens et Canadiennes à nous soumettre leurs idées pour ce message publicitaire, et nous avons sélectionné et filmé 21 créations différentes. Voici quelques-unes des familles et des personnes de neige présentées :

Les membres de la famille Harrow , originaire de Kleinburg , ont donné vie à une personne de neige d'inspiration jamaïcaine. Ils l'ont notamment habillée de tresses rastas, d'un collier perlé, de tongs et d'un nez de piment, profitant ainsi de l'hiver canadien pour mettre leur patrimoine caribéen au premier plan.

, originaire de , ont donné vie à une personne de neige d'inspiration jamaïcaine. Ils l'ont notamment habillée de tresses rastas, d'un collier perlé, de tongs et d'un nez de piment, profitant ainsi de l'hiver canadien pour mettre leur patrimoine caribéen au premier plan. La famille Monague, originaire de l'Île aux Chrétiens, a orné sa personne de neige avec des objets que certains peuples autochtones ont l'honneur de posséder. Elle porte notamment les motifs perlés et les plumes d'aigle de la regalia, les quatre couleurs de la roue médicinale et un capteur de rêves.

La famille Azmat, originaire de Pickering, a créé une personne de neige vêtue d'un dupatta classique et délicat pour représenter son patrimoine indien traditionnel et y rendre hommage.

La famille Kaiser, originaire de Thornhill , a créé une personne de neige illustrant une mère qui ne se laisse pas abattre par sa condition et participe à des activités inclusives avec sa fille. Elle la promène notamment dans un traîneau attaché à l'arrière de son fauteuil roulant - un souvenir précieux que mère et fille continuent de chérir.

, a créé une personne de neige illustrant une mère qui ne se laisse pas abattre par sa condition et participe à des activités inclusives avec sa fille. promène notamment dans un traîneau attaché à l'arrière de son fauteuil roulant - un souvenir précieux que mère et fille continuent de chérir. Kristen Kownak, originaire d' Iqaluit , a créé une personne de neige portant un amauti inuit traditionnel qui lui permet de transporter un bébé sur son dos. Le grand capuchon de l'amauti sert à protéger la maman et le bébé des intempéries. Le qaurutik (le bandeau que l'on voit sur la personne de neige) est porté par les femmes à l'occasion de spectacles ou en signe de leadership. D'une grande valeur, il était traditionnellement transmis au sein des familles. Les kamiik pour les pieds sont des bottes imperméables cousues à la main que portent encore aujourd'hui les enfants, les femmes et les hommes.

La campagne publicitaire Aux hivers qui nous rassemblent, conçue par l'agence de création GUT, est lancée aujourd'hui à la télévision, sur le Web et dans les médias sociaux partout au Canada. Visitez le snowpeople.timhortons.ca pour en savoir plus sur les gens et les familles qui ont inspiré le message publicitaire.

