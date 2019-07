Tim Hortons® ouvrira à Toronto son tout premier café d'innovation

Le Tim Hortons 130 King sera ouvert 24 heures sur 24 et les invités pourront y déguster des classiques du menu de Tim Hortons, comme l'emblématique café de mélange original Tim Hortons en plus d'une gamme inédite de délicieux nouveaux beignes, Timbits®, cafés et boissons.

Voici un aperçu de quelques-uns des nouveaux produits savoureux offerts au Tim Hortons 130 King :

Bar d'infusion du Tim Hortons 130 King

Servi à la pression, le tout nouveau latte pression Tim Hortons est un café nitro infusé à froid et servi avec des couches de lait, offrant ainsi à cette boisson emblématique une texture à la fois soyeuse et veloutée.

est un café nitro infusé à froid et servi avec des couches de lait, offrant ainsi à cette boisson emblématique une texture à la fois soyeuse et veloutée. Une sélection de boissons à base d'espresso - américanos, lattes, cappuccinos, cafés flat white, cortados et macchiatos, pour n'en nommer que quelques-unes - et de nouvelles boissons à base de thé - thés de spécialité à feuilles entières et thés lattes - seront préparées sur commande par des baristas expérimentés.

Les baristas emploieront sept méthodes différentes pour infuser le café au goût des invités :

Les grains de café de mélange original Tim Hortons sont infusés à froid pendant 16 heures pour produire le café infusé à froid .

sont infusés à froid pendant 16 heures pour produire le café .

La méthode d'infusion du café à verser pour une ou deux personnes emploie du café fraîchement moulu pour une expérience de café classique, notamment à l'aide de la cafetière à piston AeroPress®.

emploie du café fraîchement moulu pour une expérience de café classique, notamment à l'aide de la cafetière à piston AeroPress®.

Le café préparé dans une cafetière à piston manuelle est infusé avant d'être filtré pour lui donner une saveur unique.

est infusé avant d'être filtré pour lui donner une saveur unique.

De l'azote est utilisé dans certaines boissons servies à la pression afin de produire un café nitro au goût soyeux et velouté.

au goût soyeux et velouté.

L'infusion des espressos à l'aide de deux appareils à espresso à la fine pointe de la technologie permet d'offrir un éventail de boissons à base d'espresso.

à l'aide de deux appareils à espresso à la fine pointe de la technologie permet d'offrir un éventail de boissons à base d'espresso.

La cafetière Fresh Brewer de Tim Hortons permet d'obtenir un goût encore plus uniforme pour les emblématiques cafés de mélange original et de torréfaction foncée Tim Hortons infusés par égouttement

permet d'obtenir un goût encore plus uniforme pour les emblématiques cafés de mélange original et de torréfaction foncée Un tout nouveau programme de café d'origine unique fait vivre aux invités l'expérience des saveurs et des aromates uniques que l'on retrouve dans les régions où Tim Hortons s'approvisionne en grains de café.

fait vivre aux invités l'expérience des saveurs et des aromates uniques que l'on retrouve dans les régions où s'approvisionne en grains de café. De nouveaux cafés d'origine unique seront lancés sur une base saisonnière.



Le premier café d'origine unique est le Trifinio du Honduras , un café de torréfaction moyenne caractérisé par des touches de cacao et d'agrumes, que nous sommes fiers d'acheter dans le cadre du Partenariat de café Tim Hortons .

, un café de torréfaction moyenne caractérisé par des touches de cacao et d'agrumes, que nous sommes fiers d'acheter dans le cadre du Partenariat de café . Les cafés et les thés peuvent être préparés avec l'une des sept variétés de lait et de produits laitiers (amande, soja, avoine, écrémé, 2 %, entier ou crème), garantissant ainsi aux invités que le café qui leur est servi est préparé exactement à leur goût.

Les limonades et les thés glacés préparés à la main sont parfaits pour la saison estivale et incluent notamment un délicieux thé glacé nitro à la mangue et aux pêches ainsi qu'une limonade rafraîchissante à la lavande et aux bleuets.

La gamme de beignes de rêve

Douze beignes de rêves apprêtés avec soin et regorgeant de combinaisons de saveurs emballantes seront préparés sur place par nos pâtissiers :

Une garniture à la gousse de vanille est fourrée dans le beigne à la crème brûlée juste avant qu'il ne soit doré au chalumeau pour former une croûte sucrée.

juste avant qu'il ne soit doré au chalumeau pour former une croûte sucrée.

Un enrobage sucré à la cannelle recouvre le beigne fourré de dulce de leche .

.

Un classique canadien, le beigne bacon à l'érable est trempé dans du glaçage à base de sirop d'érable canadien et garni de bacon confit.

est trempé dans du glaçage à base de sirop d'érable canadien et garni de bacon confit.

Laissez-vous guider par l'odeur du beigne aux Froot Loops MD , qui est trempé dans du glaçage rose et agrémenté de Froot Loops MD givrés et d'un filet de glaçage blanc.

, qui est trempé dans du glaçage rose et agrémenté de Froot Loops givrés et d'un filet de glaçage blanc.

Le beigne confettis est trempé dans du glaçage rose et agrémenté d'un tourbillon de vermicelles et de confettis à la crème au beurre.

est trempé dans du glaçage rose et agrémenté d'un tourbillon de vermicelles et de confettis à la crème au beurre.

Un classique d'enfance, la combinaison beurre d'arachides et confiture est réinventée dans un beigne fourré à la confiture de framboises et enrobé de glaçage au beurre d'arachides et d'arachides broyées.

est réinventée dans un beigne fourré à la confiture de framboises et enrobé de glaçage au beurre d'arachides et d'arachides broyées.

Le beigne hibiscus et bleuets est trempé dans un glaçage à la fleur d'hibiscus et agrémenté de bleuets séchés.

est trempé dans un glaçage à la fleur d'hibiscus et agrémenté de bleuets séchés.

Le beigne beurre noisette et sel de mer est enrobé d'un glaçage au beurre noisette fait maison et agrémenté de flocons de sel de mer.

est enrobé d'un glaçage au beurre noisette fait maison et agrémenté de flocons de sel de mer.

Le beigne crème au beurre et noisettes est un beigne au chocolat recouvert d'une tartinade à la crème au beurre et aux noisettes et décoré noisettes grillées et de copeaux de chocolat noir.

est un beigne au chocolat recouvert d'une tartinade à la crème au beurre et aux noisettes et décoré noisettes grillées et de copeaux de chocolat noir.

Le beigne canneberge et orange est un beigne en pâte à gâteau à la crème sure, trempé dans un glaçage au zeste d'orange et décoré de zeste d'orange confit et de canneberges hachées.

est un beigne en pâte à gâteau à la crème sure, trempé dans un glaçage au zeste d'orange et décoré de zeste d'orange confit et de canneberges hachées.

Nous avons ajouté de la vanille à notre glaçage original Tim Hortons pour créer le nouveau beigne glacé à la gousse de vanille .

pour créer le nouveau beigne .

Le beigne praline éclatée comprend une croûte de chocolat noir, une tartinade aux amandes pralinées éclatées et une garniture à la noix de coco grillée - tout ce qu'il faut pour s'éclater dès la première bouchée.

La solution idéale pour célébrer un anniversaire ou une occasion spéciale, la tour des beignes de rêve est composée d'une sélection personnalisée de 11 beignes de rêve et de quatre Timbits de rêve empilés de manière à imiter un gâteau à étages.

Les Timbits® de rêve comptent quatre nouvelles saveurs :

Les Timbits gâteau streusel au café sont enrobés d'un glaçage au café de mélange original Tim Hortons et recouverts de chapelure streusel.

sont enrobés d'un glaçage au café de mélange original et recouverts de chapelure streusel.

Le rêve des amateurs de chocolat, les Timbits truffe au chocolat sont composés de Timbits en pâte à gâteau au chocolat trempés dans un glaçage au chocolat et recouverts de copeaux de chocolat noir.

sont composés de Timbits en pâte à gâteau au chocolat trempés dans un glaçage au chocolat et recouverts de copeaux de chocolat noir.

Les Timbits explosion en fête sont fourrés de crème à la noisette et enrobés d'un glaçage au chocolat et de vermicelles d'anniversaire multicolores.

sont fourrés de crème à la noisette et enrobés d'un glaçage au chocolat et de vermicelles d'anniversaire multicolores.

Les Timbits biscuits et crème sont enrobés d'un glaçage à la vanille et roulés dans la chapelure Oreo.

La collation idéale à savourer seul ou entre amis, le cône de Timbits de rêve est composé de 4 Timbits servis dans un cône de papier kraft.

Déjeuners, soupes et sandwichs

Au Tim Hortons 130 King, tous les sandwichs du déjeuner sont préparés avec un œuf de catégorie A fraîchement craqué.

130 King, tous les sandwichs du déjeuner sont préparés avec un œuf de catégorie A fraîchement craqué. Le menu du déjeuner gagne en diversité grâce aux bols de yogourt offerts en trois saveurs.

Des sandwichs et des wraps haut de gamme sont préparés avec des ingrédients de qualité supérieure et servis chauds sur commande :

Le sandwich Reuben Montréal est fait de viande fumée de style Montréal empilée sur un pain de seigle marbré et garnie de fromage suisse, de vinaigrette Mille-Îles et de choucroute.

est fait de viande fumée de style Montréal empilée sur un pain de seigle marbré et garnie de fromage suisse, de vinaigrette Mille-Îles et de choucroute.

Le caprese toscan est une savoureuse option végétarienne composée d'un petit pain de style toscan, de mozzarella frais, de roquette, de pesto et d'aïoli à l'ail.

est une savoureuse option végétarienne composée d'un petit pain de style toscan, de mozzarella frais, de roquette, de pesto et d'aïoli à l'ail.

Le club à la dinde et à l'avocat est un sandwich préparé avec des tranches épaisses de dinde, du bacon, de l'avocat, des épinards et de la tomate, servi sur un petit pain de style toscan et relevé d'aïoli lime et jalapeño et de fromage Monterey Jack.

est un sandwich préparé avec des tranches épaisses de dinde, du bacon, de l'avocat, des épinards et de la tomate, servi sur un petit pain de style toscan et relevé d'aïoli lime et jalapeño et de fromage Monterey Jack.

Un classique, le sandwich au rôti de bœuf bistro est servi sur un petit pain Bianco avec du rôti de bœuf, de la tomate, de la roquette, du fromage provolone et de la sauce bistro.

est servi sur un petit pain Bianco avec du rôti de bœuf, de la tomate, de la roquette, du fromage provolone et de la sauce bistro.

Le wrap au poulet pesto contient du poulet grillé, des épinards, des poivrons rouges, du fromage à la crème et du pesto.

contient du poulet grillé, des épinards, des poivrons rouges, du fromage à la crème et du pesto.

Les saveurs classiques du sandwich muffuletta italien sont rassemblées dans un petit pain Bianco avec un assortiment de viandes froides, de roquette, de fromage provolone, de salade d'olives et d'aïoli à l'ail.

sont rassemblées dans un petit pain Bianco avec un assortiment de viandes froides, de roquette, de fromage provolone, de salade d'olives et d'aïoli à l'ail.

Servi sur une demi-baguette, le club à l'avocat et au bacon contient du bacon, de l'avocat, des épinards, de la tomate, du cheddar et de l'aïoli à l'ail





contient du bacon, de l'avocat, des épinards, de la tomate, du cheddar et de l'aïoli à l'ail Des soupes haut de gamme seront offertes en rotation :

Un classique, la soupe fromage et brocoli contient des morceaux de brocoli, de la crème fraîche et un doux mélange de fromages veloutés.

contient des morceaux de brocoli, de la crème fraîche et un doux mélange de fromages veloutés.

Un aromatique bouillon de légumes infusé de gingembre, de citron et d'une sélection spéciale de neuf légumes accompagne des pois chiches et des lentilles pour former la soupe marocaine aux légumes .

.

La crème de champignons contient trois types de champignons - de Paris , portobello et shiitake - sautés et agrémentés de fines herbes et de sherry.

contient trois types de champignons - de , portobello et shiitake - sautés et agrémentés de fines herbes et de sherry.

Du poulet assaisonné, du lait de coco, du riz et des poivrons rouges, agrémentés de gingembre et de citronnelle, se marient pour créer la délicieuse soupe thaï au poulet et cari vert .

.

La soupe tomates et gouda est une riche bisque de tomates fumée, agrémentée de fromage gouda, de poivrons rouges rôtis en purée, de feuilles de basilic, d'ail broyé et de crème fraîche.

est une riche bisque de tomates fumée, agrémentée de fromage gouda, de poivrons rouges rôtis en purée, de feuilles de basilic, d'ail broyé et de crème fraîche.

Du homard, de la crème et du vin sont rehaussés d'une délicate touche de fines herbes de Provence pour produire la soupe bisque de homard.

Technologie

Un impressionnant mur-écran 4K de 98 po accueillera les invités à leur arrivée par l'entrée de l'édifice Exchange Tower.

de 98 po accueillera les invités à leur arrivée par l'entrée de l'édifice Exchange Tower. La technologie de recharge sans fil sera intégrée aux sièges du restaurant pour les appareils mobiles compatibles.

Une zone réservée à la collecte des commandes passées via l'appli mobile et des kiosques libre-service permettront aux invités de passer leurs commandes facilement et rapidement.

Un écran numérique d'informations sur le café racontera l'histoire du Tim Hortons 130 King et présentera les nouvelles innovations en matière de boissons, les méthodes d'infusion et les cafés saisonniers d'origine unique.

Durabilité

Le Tim Hortons 130 King mettra à l'essai des initiatives de développement durable susceptibles d'être déployées dans les restaurants à travers le pays, notamment ce qui suit :

130 King mettra à l'essai des initiatives de développement durable susceptibles d'être déployées dans les restaurants à travers le pays, notamment ce qui suit : Ce sera le premier grand restaurant à service rapide au Canada à mettre à l'essai un gobelet de café fabriqué avec 30 % de matières recyclées postconsommation.

à mettre à l'essai un gobelet de café fabriqué avec 30 % de matières recyclées postconsommation.

Des couvercles sans paille pour les gobelets à boissons froides, des pailles en carton et des bâtonnets en bois contribueront à réduire l'utilisation d'accessoires en plastique à usage unique.



Les invités qui mangent sur place recevront leurs aliments et boissons dans de la toute nouvelle vaisselle de porcelaine et de verre.



Les emballages à emporter seront entièrement recyclables, y compris les ustensiles, qui seront 100 % compostables.

Décor et design

Le design du Tim Hortons 130 King est tout à fait unique.

130 King est tout à fait unique. Inspiré de Tim Horton lui-même, le design fait appel à des éléments sur le thème du hockey répartis un peu partout dans le restaurant en hommage aux racines de la marque.

lui-même, le design fait appel à des éléments sur le thème du hockey répartis un peu partout dans le restaurant en hommage aux racines de la marque. Du cuir bleu marin recouvre les sièges incurvés.



Des miroirs recourbés rappellent les bandes entourant la patinoire dans un aréna.



La texture perforée devant le comptoir imite les mailles des chandails de hockey.

Citations

« Nous voulons que le Tim Hortons 130 King devienne une destination incontournable, pas seulement pour les Torontois et les Canadiens, mais aussi pour les invités de partout dans le monde. Ce restaurant propose aux invités une expérience nouvelle et novatrice dès leur arrivée au restaurant. De la technologie de recharge sans fil aux initiatives de développement durable, en passant par la possibilité de commander à l'aide d'un kiosque libre-service ou via notre appli mobile, tout est pensé de manière à faire de ce restaurant un endroit unique en son genre. Au Tim Hortons 130 King, nous mettrons à l'essai des emballages plus écologiques, comme notre gobelet de café fabriqué avec 30 % de matières recyclées postconsommation, ainsi que d'autres initiatives de développement durable afin de déterminer comment nous déploierons ces innovations dans l'ensemble de la chaîne. »

- Alex Macedo, président, Tim Hortons

« Au Tim Hortons 130 King, nous mettons en valeur notre expertise dans le domaine du café avec sept méthodes d'infusion différentes et des boissons emblématiques, comme notre latte pression Tim Hortons, une boisson aussi exquise que veloutée. Notre passion pour les pâtisseries est mise à l'avant-plan avec nos 12 beignes de rêve, qui sont tous préparés sur place, à la main, par nos pâtissiers. Nous célébrons ainsi notre expertise et notre passion dans ce restaurant inspiré de notre fondateur, Tim Horton, avec un design unique inspiré du hockey. »

- Axel Schwan, chef mondial du marketing, Tim Hortons

Grande ouverture

Les portes ouvrent le jeudi 25 juillet après une brève cérémonie d'inauguration, vers 8 heures.

Le jour de l'ouverture, les 100 premiers invités pourront participer à un tirage au sort dont le grand prix, d'une valeur de 5 000 $, comprend un voyage pour deux personnes, billets d'avion et hébergement inclus, à la Classique Héritage Tim Hortons 2019 de la LNH MD , en octobre.

2019 de la LNH , en octobre. Les 200 invités suivants pourront participer à un tirage au sort pour gagner un chandail autographié de Sidney Crosby , un chandail autographié de Nathan MacKinnon , quatre billets des Blue Jays de Toronto , une paire de billets des Raptors de Toronto ou une paire de billets des Maple Leafs de Toronto .

, un chandail autographié de , quatre billets des Blue Jays de , une paire de billets des Raptors de ou une paire de billets des Maple Leafs de . Les 300 premiers invités qui se rendent sur place le jour de l'ouverture recevront une carte-cadeau Tim Hortons de 10 $.

Joignez-vous à la conversation sur le Tim Hortons 130 King

Mentionnez-nous ou suivez-nous sur Instagram : @TimHortons130

Mentionnez-nous ou suivez-nous sur Twitter : @TimHortons130

Aimez-nous sur Facebook : Tim Hortons 130

À propos de Tim Hortons® Canada

Tim Hortons® est l'une des plus importantes chaînes de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord. Depuis l'ouverture du premier restaurant en 1964 au Canada, Tim Hortons satisfait les goûts variés de ses invités en offrant du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos et des doses d'espresso), des thés spécialisés, des SmooTim aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des sandwichs classiques, des wraps, des soupes et des aliments préparés ainsi que d'autres produits alimentaires. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise Tim Hortons®, veuillez consulter le www.timhortons.com.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: organiser une visite du restaurant ou coordonner une entrevue, veuillez communiquer avec : Emily.Ngai@northstrategic.com, Emily Ngai, North Strategic