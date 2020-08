Les bâtons miniatures à collectionner mesurent 5,5 pouces de hauteur et sont présentés dans un casier personnalisé mettant en vedette l'un des six joueurs étoiles suivants : Sidney Crosby, Nate MacKinnon, Mitch Marner, Connor McDavid, Alex Ovechkin et Carey Price. Certains casiers renferment un bâton doré et une carte de prix que les invités peuvent échanger contre l'un des 25 bâtons de hockey utilisés lors d'un match par Sidney Crosby ou l'une des 500 répliques miniatures d'un bâton d'époque de Tim Horton en édition limitée, selon la carte de prix découverte.

« Nous sommes heureux de recommencer à jouer, même si nos partisans doivent nous regarder de la maison. Nous pouvons quand même ressentir tout leur soutien, car le hockey est une passion qui unit les amateurs d'un bout à l'autre du pays », affirme Nate MacKinnon, joueur étoile de la LNHMD qui joue en tant que centre pour l'Avalanche® du Colorado. « C'est toujours intéressant de découvrir les nouvelles façons dont Tim Hortons parvient à tirer parti de notre passion commune pour le hockey. J'ai toujours adoré les cartes et les articles de hockey à collectionner; ces bâtons miniatures seront un complément parfait à toute collection. »

De plus, Tim Hortons a été un fervent supporteur des éliminatoires de la coupe StanleyMC 2020 à Toronto et à Edmonton cet été. Depuis le 1er août, Tim Hortons et ses équipes dévouées des camionnettes de café étaient omniprésents dans les deux villes bulles de la LNHMD pour offrir aux joueurs, entraîneurs, employés et journalistes du café, des cappuccinos glacés, des beignes et des pâtisseries.

« Le hockey et la LNHMD sont ancrés dans l'identité de Tim Hortons depuis 1964 », affirme Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons. « Nous sommes vraiment fiers de travailler dans les villes bulles avec la LNHMD et sommes heureux d'offrir à nos invités ces bâtons miniatures exclusifs à collectionner. »

Les bâtons d'étoiles de la LNHMD en édition limitée à collectionner sont offerts aux restaurants participants au coût de 5,99 $* chacun, jusqu'à épuisement des stocks. Accédez au site Web ou à l'appli mobile de Tim Hortons pour en savoir plus sur les bâtons d'étoiles de la LNHMD à collectionner de Tim Hortons et les moyens de vous les procurer, ainsi que pour consulter la FAQ et les règlements complets.

Les amateurs de hockey peuvent participer au Défi de hockey de la LNHMD de TimMD, qui est de retour pour la première ronde des séries éliminatoires de la coupe StanleyMC 2020. Les utilisateurs inscrits sur l'appli Tim Hortons courent la chance de gagner des prix si un ou plusieurs des trois joueurs de la LNHMD qu'ils sélectionnent marquent un but les jours où des matchs sont disputés. Aucun achat n'est nécessaire pour participer. Pour connaître les règlements complets et consulter la FAQ, veuillez visiter le https://www.timhortons.ca/defi-de-hockey-de-la-lnh-de-tim-hortons.

*Les prix varient selon la région. Taxes en sus.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le www.TimHortons.com.

