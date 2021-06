Le beigne de rêve avec garniture shortcake aux fraises, rempli d'une garniture à la fraise et à la vanille, est trempé dans un fondant à la fraise puis saupoudré d'écorces de biscuits à la fraise pour plus de croquant.

Le beigne de rêve chou à la crème vanillée avec garniture, rempli d'une garniture à la vanille, est décoré d'un filet de sirop de chocolat et recouvert ensuite d'une couche de sucre à beignes.

Selon Tallis Voakes, le nouveau directeur en innovation culinaire chez Tim Hortons, « les nouveaux beignes de rêve avec garniture représentent une autre étape dans notre stratégie de retour à la base. Nous pouvons perfectionner notre menu de base ainsi que les aliments et les boissons que nos invités aiment déjà ».

« Depuis que je me suis joint à Tim Hortons, je suis très enthousiaste à l'idée d'innover davantage sur notre populaire plateforme des beignes de rêve, et notre équipe a travaillé d'arrache-pied dans la cuisine laboratoire afin de développer de nouvelles saveurs et de nouveaux concepts. Ces deux nouveaux beignes de rêve avec garniture sont de sérieux prétendants au titre de beigne préféré des Canadiens - vous devez les essayer tous les deux! »

Les deux beignes de rêve avec garniture sont maintenant offerts dans les restaurants participants au Canada et peuvent également être achetés par commande mobile ou par livraison via l'appli Tim Hortons. Les beignes de rêve avec garniture peuvent aussi être échangés contre 70 points FidéliTim sur l'appli Tim Hortons.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants à travers le pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: [email protected]