TORONTO, le 12 oct. 2022 /CNW/ - La LNHMD est de retour! Tim Hortons® se joint à la vague d'engouement pour la nouvelle saison de hockey 2022-2023 avec son nouveau Défi de hockey de la LNHMD, une toute nouvelle collection d'articles de hockey et les beignes d'équipe de la LNHMD!

Et ce n'est pas tout! La dernière série de cartes de hockey de la LNHMD est arrivée dans tous les restaurants Tim Hortons® au Canada la semaine dernière.

Cette année, participez au Défi de hockey de la LNHMD de Tim Hortons® pour plus de prix à gagner que jamais! Prenez part à l'action et gagnez des prix au moyen de défis stimulants sur l'appli chaque mois. Une vraie partie de plaisir, toute la saison! De plus, vous aurez la chance de gagner un grand prix incroyable cette année dans le cadre du défi de la saison régulière : un VUS électrique IONIQ 5 de Hyundai! Et en 2023, vous pourrez encore une fois participer au passionnant Défi des séries éliminatoires de la Coupe StanleyMC!

« Le Défi de hockey de la LNHMD de Tim Hortons® est l'un des jeux de hockey les plus populaires au Canada, et nous sommes très heureux de son retour pour la saison 2022-2023 », a déclaré Markus Sturm, vice-président principal des produits de consommation, du numérique et de FidéliTimMC. « Un gagnant ou une gagnante remportera un grand prix incroyable : un VUS électrique IONIQ 5 de Hyundai! De plus, les Canadiens auront la chance de réaliser un choix gagnant pendant 7 jours de match consécutifs pour profiter de café ou de thé gratuit durant une semaine. »

Cette saison-ci, Tim vous offre encore plus de façons de vous préparer pour les jours de match avec sa collection d'articles de hockey en édition limitée, qui comprend :

Des tuques pour que vous affichiez fièrement votre esprit d'équipe tout en restant au chaud. Choisissez la tuque aux couleurs de votre équipe canadienne de la LNH MD * préférée ou la tuque de hockey Tim Hortons ® .

* préférée ou la tuque de hockey Tim Hortons . Une couverture d'aréna en molleton qui vous tiendra au chaud pendant les entraînements et les matchs tôt le matin.

Des gobelets pour chaque équipe canadienne de la LNHMD et un gobelet Tim Hortons® avec une feuille d'érable, ainsi qu'une tasse d'aréna en porcelaine.

De plus, certains restaurants Tim Hortons® situés dans une ville canadienne qui accueille une équipe de la LNHMD offrent dès maintenant les beignes d'équipe de la LNHMD. Chaque beigne éclair arbore le logo comestible d'une des sept équipes canadiennes de la ligue.

Enfin, les cartes de hockey de la LNHMD sont arrivées dans tous les restaurants Tim Hortons® au Canada! Cette année, l'ensemble comprend des cartes autographiées par Sidney Crosby et Nathan MacKinnon, des cartes autographiées par Dawson Mercer où il apparaît dans son uniforme de Hockey Timbits, ainsi que les nouvelles cartes « Au fil du temps » en 3D, où les joueurs passent de leur uniforme de recrue à leur uniforme actuel!

Pour plus d'informations sur le Défi de hockey de la LNHMD de Tim Hortons®, dont les prix de cette année, la façon dont les points sont attribués et les règlements, consultez l'appli Tim Hortons® ou le https://www.timhortons.ca/defi-de-hockey-de-la-lnh-de-tim-hortons.

* Les articles aux couleurs des équipes canadiennes de la LNHMD sont vendus à certains restaurants Tim Hortons® situés dans une ville canadienne qui accueille une équipe de la LNHMD.

