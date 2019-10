TIM HORTONS® annonce la nomination d'Axel Schwan au poste de président régional de Tim Hortons pour le Canada et les États-Unis

TORONTO, le 7 oct. 2019 /CNW/ - Alex Macedo, président mondial de la marque Tim Hortons, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Axel Schwan au poste de président régional de Tim Hortons pour le Canada et les États-Unis, en vigueur immédiatement. Il continuera de relever d'Alex Macedo, président mondial de la marque Tim Hortons.

Alors qu'il était auparavant directeur mondial du marketing chez Tim Hortons, Axel supervisera désormais la croissance des restaurants sur les deux marchés, en mettant l'accent sur la création d'une croissance stable et rentable sur les deux marchés.

« Je suis profondément honoré de travailler pour une marque aussi emblématique que Tim Hortons », a déclaré Axel Schwan. « Ayant grandi dans une famille de propriétaires de restaurant et ayant moi-même travaillé à l'exploitation d'un restaurant, je suis impatient de continuer à travailler en étroite collaboration avec nos 1 500 propriétaires de restaurant à travers le Canada et avec le reste de la famille Tim Hortons afin d'offrir à tous nos invités des produits et un service exceptionnels. »

Axel a obtenu son premier poste à RBI il y a huit ans en tant que directeur du marketing pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, avant de devenir vice-président du marketing et des communications en Europe, puis directeur mondial du marketing pour Burger King dans plus de 100 pays. Au cours de son mandat, Axel et son équipe ont été reconnus comme étant parmi les meilleurs spécialistes du marketing au monde - en remportant notamment de nombreux prix Cannes Lions dans les catégories des marchés national et international, et Axel a reçu le très convoité prix Cannes Marketer of the year (prix Cannes du spécialiste du marketing de l'année) en 2017. Il s'est ensuite joint à Tim Hortons en tant que directeur mondial du marketing, en 2017.

« Depuis qu'il s'est joint à la marque Tim Hortons il y a deux ans, Axel dirige nos travaux d'innovation dans le domaine du café, notamment pour la conception de nos nouvelles cafetières Fresh Brewer - notre innovation la plus importante dans le domaine du café en 55 ans », a déclaré Alex Macedo. « Il a joué un rôle essentiel dans les travaux en cours sur les initiatives d'innovation de nos produits de base dans les catégories du déjeuner, des beignes et des pâtisseries, et il a dirigé nos efforts en matière de publicités fondées sur la marque. Axel s'est fait le défenseur de l'avancement de nos initiatives de développement durable et il a mené nos travaux pour moderniser le design de nos restaurants et de nos emballages afin d'offrir à nos invités une meilleure expérience. »

Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde.

Renseignements: Meghan Giffin, North Strategic, meghan.giffin@northstrategic.com