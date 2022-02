« Tim Hortons est un goût bien-aimé du Canada depuis 1964 et nous sommes très heureux de réinventer certaines de nos saveurs les plus populaires en crèmes glacées », a déclaré Sourabh Malik, vice-président des produits de consommation courante chez Tim Hortons.

« Les consommateurs canadiens vont adorer la crème glacée Tim Hortons et la façon dont nous avons donné une nouvelle dimension à notre goût unique et exclusif à Tim Hortons. Ces nouveaux pots de crème glacée regorgent de garnitures comme des morceaux de caramel, de pomme et de beigne au chocolat. »

La crème glacée Tim Hortons étend la présence de la marque dans les épiceries, où les consommateurs peuvent déjà se procurer des soupes, des céréales pour le petit déjeuner, des barres granola et, bien sûr, des cafés et autres boissons chaudes à préparer à la maison.

La crème glacée Tim Hortons sera en vente dans les épiceries à l'échelle nationale dans les semaines à venir, notamment chez Co-Op, Loblaws (Maxi, No-Frills, Real Canadian Super Store, Provigo, Loblaws Great Food, Fortinos et Your Independent Grocery), Longo's, Metro (Ontario), Sobeys/Safeway et Walmart.

