bat la Suède, les membres FidéliTim recevront une offre sur l'appli Tim pour une . Cette offre s'inscrit dans le cadre de la promotion « Si le gagne, vous gagnez » qui se déroulera tout au long du tournoi pour encourager les gens au pays à soutenir Équipe . En partenariat avec la LNHMD et l'AJLNHMD, des joueurs du Canada , y compris des vedettes comme Sidney Crosby , Nathan MacKinnon , Connor McDavid , Cale Makar et Mitch Marner , porteront le logo de la feuille d'érable de Tim Hortons sur leur casque durant le tournoi.

TORONTO, le 12 févr. 2025 /CNW/ - La meilleure façon de célébrer une victoire du Canada au tournoi de hockey Confrontation des 4 nationsMC : une boîte de Timbits gratuite!

Tim Hortons encourage les gens au pays à soutenir le Canada durant la Confrontation des 4 nationsMC avec une série d'offres « Si le Canada gagne, vous gagnez », en commençant par le match de ce soir contre la Suède.

Tim Hortons offrira des boîtes de 10 Timbits® GRATUITES pour les achats de 2 $ ou plus si le Canada gagne son premier match de la Confrontation des 4 nationsMC ce soir! (Groupe CNW/Tim Hortons)

Si le Canada gagne ce soir, les membres FidéliTimMD recevront une offre de durée limitée sur l'appli TimMD pour une boîte de 10 Timbits® GRATUITE avec un achat d'au moins 2 $.

« Tim Hortons est fière partenaire du tournoi Confrontation des 4 nationsMC, et nous avons très hâte de voir des vedettes canadiennes de la LNHMD à l'œuvre contre les équipes des États-Unis, de la Suède et de la Finlande », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nous encouragerons notre équipe avec les fans de hockey du Canada d'un océan à l'autre grâce à de superbes offres Tim pour célébrer chaque victoire du Canada. »

Suivez Tim Hortons sur Instagram pour tout savoir sur les autres offres « Si le Canada gagne, vous gagnez » à venir dans le cadre du tournoi.

Si le Canada bat la Suède, l'offre d'une boîte de 10 Timbits® GRATUITE avec un achat d'au moins 2 $ sera accessible à partir de jeudi matin, jusqu'au 14 février à 4 h (HE). L'offre ne peut être utilisée qu'une seule fois et est valide dans les restaurants Tim Hortons au Canada, ou pour une commande de livraison passée sur l'appli TimMD. Visitez l'appli TimMD pour connaître les modalités de l'offre.

Téléchargez l'appli TimMD ou visitez le https://www.timhortons.ca/inscrivez-vous pour devenir membre FidéliTimMD dès aujourd'hui! En tant que membre FidéliTimMD, vous pouvez obtenir des points sur les commandes admissibles, puis échanger ces points contre vos produits Tim favoris. Les membres FidéliTimMD ont accès à d'excellents rabais et reçoivent une offre surprise le jour de leur anniversaire!

Contact - [email protected]