« Nous avons travaillé incroyablement fort pour développer notre nouveau mélange de torréfaction foncée. Nous avons développé près d'une cinquantaine de variantes pour trouver l'équilibre parfait entre la richesse et le caractère velouté, souligne Kevin West, chef des opérations du café chez Tim.

« Nous voulions une saveur corsée, mais pas brûlée ni amère. Notre nouvelle torréfaction foncée est incroyablement riche, avec un mélange harmonieux d'arômes complexes, comme des notes subtiles de chocolat et de cèdre, et même des touches de fruits et de fleurs. »

Comme toujours, Tim Hortons a sélectionné certains des meilleurs grains de café au monde pour créer son nouveau mélange de torréfaction foncée. Les grains 100 % arabica de qualité supérieure de Tim Hortons proviennent principalement de l'Amérique centrale et du Sud ainsi que - pour le mélange de torréfaction foncée - de l'île de Sumatra, en Indonésie.

« Nos invités aimaient le goût et la douceur de nos mélanges de torréfaction foncée précédents, mais compte tenu de la qualité de nos grains de café, nous savions que nous pouvions - et devions - rendre notre mélange de torréfaction foncée plus corsé que jamais », ajoute M. West.

« Nous avons travaillé fort pour ajuster chaque détail, notamment en augmentant la durée, la concentration et la température de torréfaction, pour vraiment trouver le profil d'arômes qui plairait à nos invités. Ça nous donne un café complexe et relevé au goût plus riche que nos précédents mélanges de torréfaction foncée. »

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

