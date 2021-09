Tim Hortons lance un beigne qui sera offert au Canada à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 6 octobre afin de recueillir des fonds pour soutenir les survivants des pensionnats

Après avoir appris la terrible nouvelle de la découverte de corps d'enfants enterrés sur le site de l'ancien pensionnat de Kamloops, les propriétaires de restaurants Tim Hortons à travers le Canada ont commencé à réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire pour apporter leur soutien. Shane Gottfriedson, Joe Quewezance et Mitch Shuter sont copropriétaires d'un restaurant Tim Hortons se trouvant à proximité du site de l'ancien pensionnat de Kamloops. En compagnie d'autres propriétaires autochtones de restaurant Tim Hortons, ils ont fait partie d'un groupe de travail responsable du lancement de la campagne de financement.

« Nous sommes fiers que les propriétaires de restaurant Tim Hortons de partout au Canada se joignent à nous dans le cadre de cette initiative qui permettra de recueillir des fonds importants, en plus de faire connaître deux organismes qui réalisent un travail essentiel pour aider les survivants du système des pensionnats », a déclaré M. Gottfriedson, ancien chef de la Première Nation Tk'emlùps te Secwépemc et ancien chef régional de l'Assemblée des Premières Nations représentant la Colombie-Britannique.

Landon Miller faisait également partie du groupe de travail des propriétaires de restaurant Tim Hortons pour cette campagne. Il a lancé sa propre campagne de beignes orange dans son restaurant sur le territoire des Six Nations de la rivière Grand dans les jours qui ont suivi la macabre découverte à Kamloops.

« Nous avons rapidement recueilli plus de 5 000 $ dans le cadre de notre propre campagne et je me réjouis que cette idée soit reprise à l'échelle nationale. Je suis également très reconnaissant du soutien offert par les propriétaires et les invités de Tim Hortons partout au Canada », a déclaré M. Miller.

Sharon et Brian Bruyere, de la Première Nation de Sagkeeng, au Manitoba, étaient également membres du groupe de travail pour cette campagne.

« Brian et moi sommes tous deux des survivants du système des pensionnats, et nous sommes fiers que les propriétaires de restaurant Tim Hortons partout au Canada se joignent à cette importante initiative, qui mettra en valeur les efforts déployés en vue de découvrir toute la vérité et de favoriser la réconciliation », a déclaré Sharon Bruyere. « Nous avons consulté notre communauté durant la préparation du lancement de cette campagne, et nous avons bien hâte de voir Tim Hortons apporter son soutien à ces deux organismes autochtones d'importance ainsi qu'aux survivants des pensionnats. »

La Journée du chandail orange est soulignée le 30 septembre chaque année depuis 2013, année où Phyllis Webstad a raconté l'histoire de son premier jour d'école au pensionnat. En 1973, alors qu'elle est âgée de six ans, Phyllis se rend à l'école, tout heureuse de porter ses nouveaux vêtements pour son premier jour de classe. Une fois arrivée cependant, elle se fait aussitôt enlever sa nouvelle chemise orange brillante, et comprend alors que personne ne se soucie d'elle. Son organisme, la Société du chandail orange, et le mouvement Chaque enfant compte qu'elle a créé continuent de sensibiliser le public à l'histoire des pensionnats canadiens, tout en rendant hommage aux survivants, à leurs familles et aux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux.

« Le système des pensionnats est une réalité et un héritage qui fait non seulement partie de l'histoire des Autochtones, mais aussi de l'histoire du Canada, et que chaque Canadien se doit d'apprendre et de connaître. Je suis honorée que mon histoire soit un vecteur de changement dans tout le Canada », a déclaré Mme Webstad.

La Société des survivants des pensionnats indiens offre depuis plus de 20 ans des services aux survivants des pensionnats, à leurs familles et aux personnes confrontées à des traumatismes intergénérationnels. L'un des objectifs de la Société est de pouvoir offrir un soutien toujours plus grand aux organismes partenaires et de maximiser l'accès à du soutien affectif ainsi qu'à des soins psychologiques, physiques et spirituels adaptés sur le plan culturel.

« La Société des survivants des pensionnats indiens offre maintenant des services virtuels de soutien individuel, y compris une ligne d'écoute pour les situations de crise ouverte 24 heures sur 24 dans le contexte de la pandémie. De cette façon, nous pouvons offrir notre aide au plus grand nombre possible d'anciens élèves des pensionnats autochtones partout au Canada. Nous ne refusons jamais personne; cela prend beaucoup de courage pour demander de l'aide, et nous serons là pour tous ceux qui le feront », a déclaré Angela White, directrice générale de la Société des survivants des pensionnats indiens.

« Plus de 150 000 enfants autochtones des Premières Nations, des Inuit et des Métis ont été contraints de quitter leur foyer pour fréquenter ces institutions négligentes, symboles d'assimilation et d'oppression. En tant qu'organisme sans but lucratif, nous dépendons grandement des dons de la communauté pour pouvoir offrir nos services. Ce travail est très important à nos yeux, et nous sommes fiers de contribuer au bien-être des survivants, tout en honorant la mémoire de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux. »

« Tim Hortons est fier de lancer ce programme avec l'appui des propriétaires de restaurant partout au Canada », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Soutenir les communautés que nous servons est au cœur de la marque Tim Hortons. Partout au Canada, la famille Tim Hortons a éprouvé un profond chagrin en apprenant l'horrible nouvelle de la découverte à Kamloops, et toutes celles subséquentes à d'autres anciens pensionnats, notamment à Brandon, à Marieval, à Kootenay et à Kuper Island », a déclaré Mme Bagozzi.

« Nous espérons que le 30 septembre prochain, les Canadiens se joindront à nous en cette journée de réflexion sur notre passé. Nous comptons également sur leur soutien jusqu'au 6 octobre dans le cadre de notre campagne dont les fonds recueillis iront à la Société du chandail orange et la Société des survivants des pensionnats indiens. »



Visitez la salle de presse de Tim Hortons pour en savoir plus sur la Société du chandail orange , la Société des survivants des pensionnats indiens et les propriétaires de restaurant Tim Hortons Shane Gottfriedson, Joe Quewezance et Mitch Shuter , Landon Miller, et Sharon et Brian Bruyere.

Vous pouvez aussi télécharger la vidéo et les photos liées à la campagne dans la salle de presse de Tim Hortons.

* Les prix peuvent varier selon la région.



À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 restaurants partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: Pour en savoir plus, veuillez nous écrire à : [email protected]

Liens connexes

http://www.timhortons.com