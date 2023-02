TORONTO, le 6 févr. 2023 /CNW/ - Tim Hortons bonifie son offre de produits du dîner et du souper grâce à l'ajout d'une nouvelle variété à ses fameux bols et wraps-délices : le steak chipotle.

« Nous avons reçu une réponse enthousiaste de la part des invités de Tim Hortons après le lancement de nos bols et wraps-délices poulet, coriandre et lime et habanero l'an dernier. Cela nous a immédiatement motivés à développer une nouvelle option pour cette plateforme », a déclaré le chef Tallis Voakes, directeur de l'innovation culinaire chez Tim Hortons.

Tim Hortons lance ses toutes nouvelles options de dîner et de souper : les bols et wraps-délices au steak chipotle, à la fois frais et délicieux! (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nos nouveaux bols et wraps-délices au steak chipotle sont le résultat d'une combinaison parfaite de steak effiloché assaisonné, de grains savoureux, d'oignons croustillants, de laitue, de concombres et de tomates en dés, le tout nappé de notre sauce chipotle. C'est ma nouvelle option préférée pour le dîner et le souper chez Tim, et j'ai hâte que nos invités y goûtent. »

L'entreprise avait lancé les bols et wraps-délices en juin dernier dans le but de créer de nouvelles options pour le dîner et le souper. Non seulement elles sont délicieuses, mais elles offrent un excellent rapport qualité-prix. Ce lancement est né d'une étude de marché approfondie, de nombreux changements au cours de l'élaboration des recettes et de tests de marché réussis qui ont reçu des commentaires sans précédent de la part des invités.

« Nos nouveaux bols et wraps-délices constituent un dîner copieux et appétissant, vous ne vous lasserez pas de les déguster. C'est aussi une bonne option de souper rapide et facile pour toute la famille. », a affirmé Voakes.

Les bols et wraps-délices au steak chipotle sont maintenant offerts dans les restaurants Tim Hortons partout au pays et peuvent également être commandés et livrés via l'appli Tim Hortons.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiennes et les Canadiens commandent le café de mélange original, les cafés Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts des Canadiens. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

