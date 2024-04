Les brioches salées sont le tout dernier ajout aux Bouchées Tim, la gamme de pâtisseries dorées et feuilletées de Tim Hortons . Elles sont servies chaudes et constituent la collation parfaite pour satisfaire vos envies d'aliments salés.





. Elles sont servies chaudes et constituent la collation parfaite pour satisfaire vos envies d'aliments salés. Autre nouveauté chez Tim dès aujourd'hui : ajoutez du piquant à votre déjeuner avec le retour des TimatinMD habanero sur bagel classique, qui sont rehaussés d'une délicieuse sauce habanero crémeuse et épicée.

TORONTO, le 3 avril 2024 /CNW/ - Tim Hortons lance un nouveau produit qui plaira assurément à tous les amateurs de pâtisseries feuilletées, les brioches salées!

Offertes dès maintenant dans les restaurants Tim participants au Canada, les brioches salées sont fraîchement préparées toute la journée et servies chaudes. Deux variétés sont offertes : oignons caramélisés et parmesan, et poivrons rouges grillés et fromage suisse.

Tim Hortons lance les brioches salées, de nouvelles pâtisseries feuilletées et dorées, offertes en deux délicieuses variétés : oignons caramélisés et parmesan, et poivrons rouges grillés et fromage suisse (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Nos nouvelles brioches salées sont idéales à savourer en collation d'après-midi, ou pour accompagner une soupe, un chili, ou n'importe quel produit du dîner ou du souper chez Tim », affirme Carolina Berti, vice-présidente, Marketing et innovation chez Tim Hortons.

« Nos invités adorent nos Bouchées Tim, et nous avons hâte qu'ils découvrent nos nouvelles brioches salées. »

Autre nouveauté chez Tim dès aujourd'hui : les invités pourront ajouter du piquant à leur déjeuner avec le retour des TimatinMD habanero sur bagel classique. Ils pourront choisir leur bagel classique préféré garni de saucisse ou de bacon et de notre délicieuse sauce habanero crémeuse et épicée, le tout avec un œuf fraîchement cassé et du fromage.

Les nouvelles brioches salées et les TimatinMD habanero sur bagel classique sont maintenant offerts dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada, et il est aussi possible de les commander pour livraison sur l'appli Tim Hortons.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Il y a plus de 5 800 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

