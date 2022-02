Tim Hortons lance de tout nouveaux couvercles blancs à boissons chaudes pour sa plateforme « Tim. Du bien au quotidien. », et mettra à l'essai des couvercles faits de fibres sans plastique en 2022

En passant d'un couvercle brun à un couvercle blanc, Tim Hortons souhaite accroître la valeur de ses couvercles pour les recycleurs. Après avoir consulté l'industrie quant au futur du recyclage au Canada, l'entreprise a conclu que les matériaux recyclables blancs ont plus de chances d'être réutilisés et transformés en de nouveaux produits. Encore davantage d'emballages pourront donc être recyclés grâce à cette initiative.

Tim Hortons a également mis à l'essai un nouveau couvercle fait de fibres sans plastique et prévoit faire d'autres essais dans plus de restaurants cette année.

« Chez Tim Hortons, nous savons que toutes nos actions et tous les changements que nous mettons en œuvre peuvent avoir une incidence positive importante, et c'est ce que nous souhaitons mettre en valeur par notre plateforme "Tim. Du bien au quotidien.". La transition à des couvercles blancs s'inscrit dans notre parcours vers la durabilité, et nous avons hâte de tester les couvercles faits de fibres sans plastique auprès d'un plus grand nombre d'invités cette année », a déclaré Paul Yang, directeur principal de l'innovation et de la durabilité chez Tim Hortons.

Grâce aux diverses initiatives de la plateforme « Tim. Du bien au quotidien. », notamment la transition des pailles de plastique aux pailles de carton, les restaurants Tim Hortons au Canada ont réussi en 2021 à éliminer un milliard d'articles de plastique à usage unique, qui auraient autrement fini dans les sites d'enfouissement. D'autres initiatives, notamment l'introduction de serviettes de table faites à 100 % de fibres recyclées et de sacs à sandwichs recyclables, ont également contribué à l'amélioration de plus de trois milliards d'unités d'emballage dans les restaurants Tim Hortons au Canada en 2021, par rapport aux emballages utilisés dans les restaurants au cours des années précédentes.

De plus, Tim Hortons se prépare à lancer d'autres essais pour ses emballages réutilisables et consignés à Vancouver cette année, à la suite du projet pilote de 2021 en Ontario. Dans les restaurants participants à Vancouver, les invités auront la possibilité de laisser un dépôt pour obtenir des gobelets réutilisables et consignés.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: [email protected]