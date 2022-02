Tim Hortons fait équipe avec l'artiste québécois Felipe Arriagada-Nunez pour créer ses cartes de « Saint-ValenTIM »

TORONTO, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Tim Hortons a collaboré avec l'artiste québécois Felipe Arriagada-Nunez pour créer la parfaite surprise de la Saint-Valentin pour les adeptes de Tim Hortons et les personnes qui les aiment : une série limitée de cartes de Saint-ValenTIM. L'ensemble comprend 16 adorables cartes imprimées inspirées de Tim et de ses produits les plus emblématiques.

Si vous avez envie de dire « Je TIM à la folie » à votre douce moitié, la collection de cartes de Saint-ValenTIM comporte justement la carte qu'il vous faut pour exprimer ce sentiment!

Si Tim fait partie de vos mots d'amour, visitez la version française de la page Instagram de Tim Hortons pour y trouver les détails sur la façon de participer au tirage de la collection de cartes de Saint-ValenTIM. Le concours est actuellement en vigueur jusqu'au 6 février prochain à 23 h 59 (HNE).

« Tim occupe une place vraiment spéciale dans le cœur de bien des gens et nous voulions les aider à partager leur amour d'une manière amusante à l'occasion de la Saint-Valentin, affirme madame Hope Bagozzi, chef du marketing de Tim Hortons. Nous sommes ravis d'aider certains de nos plus fidèles adeptes de Tim à célébrer la fête de l'amour. »

Il y a un ensemble de cartes de Saint-ValenTIM, conçues par l'illustrateur québécois Felipe Arriagada-Nunez, qui seront distribués dans le cadre d'un concours organisé sur @cheztimhortons.

*AUCUN ACHAT REQUIS. Ouvert aux résidents légaux du Canada âgés de 16 ans et plus. Le concours commence le 1er février 2022 et se termine le 6 février 2022. 50 prix à gagner. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues pendant la période du concours. Maximum d'une participation par personne. Question d'habileté requise. Nul là où la loi l'interdit. Les règlements complets du concours, les prix et les détails de participation sont publiés sur nouvelles.timhortons.ca © Tim Hortons, 2021

Renseignements: Pour toute demande de renseignements, veuillez écrire à cette adresse : [email protected]