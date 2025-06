Tim Hortons se joint au reste du Canada pour encourager les Oilers d' Edmonton à ramener la Coupe Stanley MC au pays! Dès demain, les restaurants Tim d' Edmonton serviront les boissons chaudes de grand format dans un gobelet orange d'édition limitée avec le logo de l'équipe et le message « Let's Go Oilers! ».





TORONTO, le 3 juin 2025 /CNW/ - Tim Hortons se joint aux Canadiennes et Canadiens pour encourager les Oilers d'Edmonton en proposant une offre de durée limitée chaque fois que l'équipe gagne une partie durant la Finale de la Coupe StanleyMC!

De plus, dès demain, les restaurants Tim d'Edmonton serviront les boissons chaudes de grand format dans un gobelet orange d'édition limitée avec le logo de l'équipe et le message « Let's Go Oilers! ».

Si les Oilers gagnent leur première partie, les membres FidéliTimMD pourront déguster un moyen cappuccino glacé original pour seulement 1 $ avec un achat d'au moins 3 $. S'ils gagnent une deuxième fois, ils pourront recevoir une boîte de 10 Timbits assortis gratuite avec un achat d'au moins 3 $. Plus les Oilers gagnent de parties, plus les invités auront accès à des offres!

« Peu importe votre équipe préférée de la LNH, les Oilers sont maintenant l'équipe du Canada, affirme Hope Bagozzi, directrice du marketing, Tim Hortons.

Nous avons hâte de nous joindre à tous nos invités canadiens et d'encourager les Oilers à gagner la Coupe Stanley. »

Les offres sont valables dans les restaurants Tim Hortons du Canada et avec la Livraison Tim, par l'entremise de l'appli Tim Hortons. Les offres ne sont pas valables pour les commandes de livraison passées sur une plateforme tierce. Consultez l'appli TimMD pour connaître les modalités de l'offre.

Téléchargez l'appli Tim ou visitez le https://www.timhortons.ca/inscrivez-vous pour devenir membre FidéliTimMD dès aujourd'hui! En tant que membre FidéliTim, vous pouvez obtenir des points sur les commandes admissibles, puis échanger ces points contre vos produits Tim favoris. De plus, les membres FidéliTim ont accès à d'excellents rabais et reçoivent une offre surprise le jour de leur anniversaire!

Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde.

