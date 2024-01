TORONTO, le 2 janv. 2024 /CNW/ - Tim Hortons célèbre son 60e anniversaire, avec au menu un programme festif bien rempli pour souligner cette étape marquante, notamment le retour de quatre beignes rétro pour une durée limitée!

« C'est un honneur de constater que depuis six décennies, autant de gens considèrent leur restaurant Tim préféré comme leur deuxième chez eux et choisissent de nous visiter régulièrement », a déclaré le président de Tim Hortons, Axel Schwan.

Tim Hortons célèbre son 60e anniversaire! Nous avons préparé plusieurs surprises pour l’occasion, à commencer par le retour de quatre beignes rétro le 10 janvier pour une durée limitée : le beigne à la hollandaise, le beignet aux bleuets, la torsade au sucre à la cannelle et le croquant aux noix (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Alors que nous célébrerons bientôt le 60e anniversaire du premier restaurant Tim Hortons, ouvert le 17 mai 1964, nous avons préparé plusieurs surprises pour souligner l'occasion avec notre clientèle tout au long de l'année. »

Les restaurants Tim de partout au pays reçoivent actuellement des gobelets, des boîtes de beignes et de Timbits, et d'autres emballages avec le logo de notre 60e anniversaire, alors que le beigne à la hollandaise, le beignet aux bleuets, la torsade au sucre à la cannelle et le croquant aux noix seront de retour à partir du 10 janvier!

« Tout au long de l'année, Tim célébrera 60 ans de fraîcheur en proposant à ses invités des surprises à la fois empreintes de nostalgie et de modernité - des clins d'œil au passé, mais aussi au présent et à l'avenir de Tim », a expliqué la directrice du marketing chez Tim Hortons, Hope Bagozzi.

« Nous voulions lancer l'année de notre 60e anniversaire en force et nous avons hâte de ramener quatre beignes rétro qui ont été parmi les plus populaires chez nos invités par le passé. »

Le premier restaurant Tim Hortons a ouvert ses portes le 17 mai 1964 à Hamilton, en Ontario, et continue de servir sa clientèle six décennies plus tard. Aujourd'hui, il y a près de 4 000 restaurants Tim au Canada et plus de 5 700 au total dans le monde, dans 18 autres pays. Le plus récent pays en liste est la Corée du Sud, où un restaurant Tim a ouvert ses portes à la fin de l'année dernière.

Cette année marque également le 50e anniversaire des Camps de la Fondation Tim Hortons qui, depuis 1974, ont aidé plus de 315 000 jeunes issus de communautés défavorisées en leur donnant des outils pour atteindre leur plein potentiel. Les sept camps Tim Hortons qui se trouvent au Canada et aux États-Unis offrent des expériences formatrices à des jeunes de 12 à 16 ans provenant de ménages à faible revenu à une période déterminante de leur vie, pour les aider à décider ce qu'ils deviendront à l'âge adulte.

« Les Camps Tim Hortons sont tellement plus que la merveilleuse expérience de camp que nous offrons aux jeunes issus de milieux défavorisés », a indiqué Caroline Barham, présidente des Camps de la Fondation Tim Hortons et propriétaire de restaurant. « Nos programmes s'appuient sur des recherches. Ils ont un impact important et changent la vie des jeunes. »

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Cela fait maintenant 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 700 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: [email protected]