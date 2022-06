Tim Hortons célèbre la Saint-Jean-Baptiste avec le retour des gobelets bleus d’édition limitée, le nouveau beigne Je Tim En Bleu et un partenariat avec la chanteuse québécoise Roxane Bruneau

Tim Hortons se prépare également à célébrer la Saint-Jean-Baptiste avec une nouvelle serviette de plage d'édition limitée inspirée par le Québec, que les invités pourront se procurer tout l'été. Et dans tout le Québec, les boîtes de capsules K-Cup® de Tim Hortons feront peau neuve pour l'été, la couleur de leur emballage passant du rouge au bleu. Les boîtes bleues seront en vente pour un temps limité aux restaurants participants au Québec et dans certaines épiceries.

Tim Hortons collabore aussi avec l'auteure-compositrice-interprète québécoise Roxane Bruneau, qui est une mordue du Tim Hortons depuis longtemps. Son attachement sincère à la marque a inspiré un partenariat, qui débute avec la campagne de la Saint-Jean-Baptiste.

« Quand je suis pas chez nous, par exemple, pour la tournée, je vais toujours chez Tim », déclare Roxane. « Donc, le fit était naturel et j'ai pas hésité une seconde à embarquer avec eux. J'ai déjà hâte de travailler sur la suite de notre collaboration! »

La nouvelle publicité télévisée de Tim Hortons présente de vrais échanges amusants et touchants entre Roxane et d'autres Québécois qui, à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, discutent de ce qui rend le Québec unique, et surtout, de leur amour pour leur province. Roxane se déplace en tracteur dans la publicité, en l'honneur de la fameuse « roue de tracteur », le nom qu'emploient souvent les Québécois pour parler de la roussette au miel.





« Toute l'équipe, on était vraiment excités quand on a appris que Roxane Bruneau allait être associée à Tim. Elle adore Tim, et c'est une artiste qui est aimée de tout le monde. C'est vraiment une campagne qui rassemble les gens pour la Saint-Jean », exprime le propriétaire du restaurant, Hugo Ouellet. « On était vraiment heureux de pouvoir offrir un beigne exclusif au Québec. Les gens adorent les gobelets bleus, mais c'est super de voir la campagne Je Tim En Bleu se renouveler chaque année, et, cette fois-ci, avec Roxane Bruneau en plus. »

LISTE DES CONTRIBUTEURS

TIM HORTONS

Axel Schwan, Président Régional

Hope Bagozzi, Chef du marketing

Solange Bernard, Directrice sénior, communications marketing

Nicole Avery, Directrice sénior, communications marketing

Dibba Iran-Parasti, Directrice, communications marketing

Nadine Nour, Gestionnaire, communications marketing

Anthony Campos, Gestionnaire sénior, média

Michael Oliveira, Directeur, communications

Meghan Giffin, Gestionnaire, communications

Youri Hollier, Directeur, digital et social

Ashley Hum, Analyste sénior, communications marketing

THE FRENCH SHOP

Création

Geneviève Vincent, Directrice de la création

Louis-Hugo Marchand, Directeur de la création

Mathieu Rolland, Rédacteur

Lusenalto Andrade, Directeur artistique

Walid Ibrahim, Créateur de contenu

Isabelle Pelletier, Créatrice de contenu & gestionnaire de communauté

Amélie Lagueux, Directrice artistique

Sébastien Houde, Directeur artistique

Stratégie

Audrey Boisonneault, Planificatrice stratégique

Fabien Loszach, Chef de la stratégie

Service-conseil

Sébastien Bergeron, V.-P. Service-conseil

Thomas Dayon, Directeur de compte

Gabrielle Papineau, Gestionnaire de compte

Sarah Brideau, Gestionnaire de compte

Andréanne Laroche, Gestionnaire de projet

Production d'agence

Julie Lorazo, Productrice

Geneviève Boyer, Productrice

PARADE

Production

Guillaume Dubois, Producteur

Jean-René Parenteau, Producteur

Anthony Ayotte, Réalisateur

LAMAJEURE

Studio de son

P.O. Rioux, Mixeur

MEDIA MONKS

Brianna De Young, Superviseure, planification média

Lucas Rocks, Gestionnaire de compte

Lily Ogle, Gestionnaire de compte

Lajor Cole-Etti, Gestionnaire de compte sénior

Gustavo Manrique, Gestionnaire de projets

Maria-Jose Martinez, Gestionnaire de projets

Luis Palomo, Développeur

Enzo Licata, Assurance qualité visuelle

Julia Paolercio, Assurance qualité visuelle

HORIZON

Sheri Rogers - V.P., solutions d'affaires

David Mear - Directeur, solutions d'affaires

Tim Harris - Directeur associé, solutions d'affaires

Chris Ruffalo - Stratège, solutions d'affaires

Cobi Zhang - V.P., Investissement media & activations

Tanya Cross - Directeur associé, investissement media & activations

Jackie Cabral - Superviseur, Media Investment & Activation

Hayley Wilson - Acheteur, Media Investment & Activation

Oliver Kersey - Acheteur, Media Investment & Activation

CRAFT

Lisa Pasquin, Présidente

Ali Azzopardi, Vice-Présidente

Duncan Peng, Gestionnaire de compte

Robert Van Horne, Chargé de compte

DDMG

Juliette Ferland : Gestionnaire de projets

Erika Gagné : Consultante

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Depuis 55 ans, Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 établissements partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 100 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: Pour en savoir plus, veuillez écrire à [email protected]