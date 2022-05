« Nos nouveaux wraps-délices changent la donne à l'heure du repas. Ils deviendront rapidement un favori de beaucoup de nos invités - ils sont certainement l'un de mes coups de cœur », affirme le chef Tallis Voakes, directeur de l'innovation culinaire chez Tim Hortons.

« Le poulet et les sauces savoureux, les grains consistants et les ingrédients frais comme les tomates et les concombres en dés se combinent en une option de dîner ou de souper vraiment succulente et rassasiante. J'ai très hâte que les Canadiens y goûtent! »

Les nouveaux wraps-délices s'inscrivent dans l'engagement continu de Tim à présenter un menu novateur aux invités et à leur offrir des options de repas irrésistibles composées d'ingrédients de qualité qui sauront les satisfaire. Jumelez l'un des nouveaux wraps-délices de Tim à une boisson RafraîchiTim et à une pâtisserie pour un trio satisfaisant qui vous donnera de l'énergie pour tout l'après-midi!

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, les cafés Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Depuis 55 ans, Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Il est devenu le symbole du café préféré des Canadiens. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, avec plus de 4 000 établissements partout au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 5 100 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

