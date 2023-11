GATINEAU, QC, le 21 nov. 2023 /CNW/ - TicketNetwork a conclu une entente par voie de consentement avec le Bureau de la concurrence pour résoudre des préoccupations concernant des indications de prix partiel et d'autres indications trompeuses dans la revente en ligne de billets pour des concerts, des événements sportifs, des pièces de théâtre et des spectacles.

Un examen du Bureau a conclu que TicketNetwork annonçait des billets à des prix inatteignables, une pratique connue sous le nom d'« indication de prix partiel ». L'entreprise a également fait la promotion de rabais impossibles à obtenir pour des billets. Le Bureau a déterminé que les consommateurs ne pouvaient pas acheter des billets aux prix et aux rabais annoncés parce que l'entreprise leur facturait des frais obligatoires qui s'additionnaient aux prix et aux rabais annoncés. Le Bureau a constaté que les frais obligatoires ajoutaient en moyenne plus de 38 % et, dans certains cas, plus de 53 % aux prix annoncés.

Le Bureau a également constaté que TicketNetwork faisait la promotion de billets pour des événements canadiens en dollars américains, mais n'indiquait pas clairement la devise dans les prix annoncés.

L'examen a également conclu que TicketNetwork utilisait du contenu numérique trompeur, notamment des annonces sur les moteurs de recherche et des adresses de sites Web, qui donnait l'impression aux consommateurs qu'ils achetaient leurs billets directement auprès de la salle, de l'artiste ou de l'équipe sportive, alors qu'en réalité ils achetaient des billets de revente.

L'entreprise a donné ces indications sur ses sites Web et dans des courriels promotionnels envoyés aux consommateurs canadiens.

Dans le cadre d'un consentement enregistré auprès du Tribunal de la concurrence, TicketNetwork a accepté :

de payer une sanction de 825 000 dollars ;

; de ne pas donner d'indications de prix partiel, de ne pas promouvoir des rabais impossibles à obtenir, d'indiquer clairement la devise dans les prix annoncés et de ne pas présenter faussement les sites Web de revente comme des sites Web de salles, d'artistes ou d'équipes sportives;

de mettre en place un programme de conformité et d'instaurer de nouvelles procédures pour s'assurer de respecter la loi et éviter que ses publicités soulèvent de nouvelles préoccupations à l'avenir.

Citations

« Depuis des années, le Bureau de la concurrence exhorte les entreprises à afficher le prix total de leurs produits dès le départ et à faire preuve d'exactitude et de clarté dans leurs publicités. Tous les vendeurs de billets doivent afficher des prix exacts et les revendeurs doivent cesser de laisser croire qu'ils sont des vendeurs principaux alors qu'ils ne le sont pas. Nous rappelons à toutes les entreprises de revoir leurs pratiques commerciales pour s'assurer qu'elles n'induisent pas les consommateurs en erreur. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Les faits en bref

TicketNetwork offre aux revendeurs de billets une technologie qui facilite la revente de billets en ligne. Le consentement conclu contribuera à promouvoir le respect de la loi par les revendeurs de billets.

De récentes modifications apportées à la Loi sur la concurrence précisent explicitement que l'indication de prix partiel impliquant l'ajout de frais obligatoires est une pratique commerciale préjudiciable.

précisent explicitement que l'indication de prix partiel impliquant l'ajout de frais obligatoires est une pratique commerciale préjudiciable. Depuis 2019, les mesures prises avec succès par le Bureau pour résoudre les préoccupations concernant la publicité trompeuse dans l'industrie de la vente de billets, y compris l'indication de prix partiel, ont conduit à un total de plus de 6 millions de dollars en sanctions payées par Ticketmaster, StubHub et TicketNetwork.

Les mesures prises par le Bureau pour lutter contre les indications de prix partiel dans le secteur de la location de voitures ont abouti à des sanctions totales de près de 6 millions de dollars payées par quatre grandes entreprises : Avis/Budget, Hertz, Enterprise et Discount.

Le Bureau encourage vivement toute personne qui soupçonne une entreprise ou un particulier de donner des indications commerciales trompeuses à le signaler en utilisant son formulaire en ligne.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

