Ticketmaster payera 4,5 millions de dollars pour régler une affaire de prix trompeurs

Le Bureau de la concurrence poursuit ses efforts en vue d'améliorer la confiance des Canadiens en l'économie numérique

OTTAWA, le 27 juin 2019 /CNW/ - Ticketmaster L.L.C., TNow Entertainment Group, Inc. et Ticketmaster Canada LP devront payer une sanction de 4 millions de dollars et rembourser 500 000 $ pour les frais encourus par le Bureau de la concurrence au cours de son enquête sur des allégations d'indications trompeuses à propos des prix lors de la vente de billets en ligne.

Ce règlement met un terme aux mesures judiciaires entreprises par le Bureau contre Ticketmaster et d'autres entreprises connexes. Dans le cadre d'un consentement enregistré auprès du Tribunal de la concurrence, les entreprises devront également mettre en place un programme de conformité afin de veiller à ce que leurs publicités soient conformes à la loi et instaurer de nouvelles procédures pour éviter que leurs publicités soulèvent de nouvelles préoccupations à l'avenir.

L'enquête du Bureau a conclu que les prix annoncés par Ticketmaster n'étaient pas atteignables étant donné l'ajout de frais obligatoires plus tard dans le processus d'achat. Selon le Bureau, les indications données au sujet des prix étaient trompeuses, même si le montant des frais était divulgué avant que la transaction ne soit conclue par le consommateur. Le Bureau a conclu que les frais additionnels entraînaient souvent une hausse de plus de 20 %, et dans certains cas, de plus de 65 %, du prix annoncé.

Le consentement conclu aujourd'hui fait suite à la demande présentée par le Bureau en janvier 2018 au Tribunal de la concurrence, qui visait à mettre fin aux pratiques présumées de publicité fausse ou trompeuse de Ticketmaster, de même qu'à l'avis public de juillet 2017, qui appelait tous les vendeurs de billets d'événements sportifs ou de spectacles à revoir leurs pratiques commerciales et à dévoiler le prix réel des billets dès le départ. Ticketmaster a déjà apporté un certain nombre de changements à ses sites Web et à ses applications mobiles à l'échelle du Canada.

C'est la cinquième fois depuis 2015 que le Bureau prend avec succès des mesures pour résoudre des préoccupations relatives à l'annonce de prix inatteignables en ligne. À ce jour, le travail du Bureau dans le cadre de pratiques similaires a mené à des sanctions totalisant 9,95 millions de dollars versés par Ticketmaster et de grandes entreprises de location de véhicules : Avis/Budget, Hertz, Enterprise et Discount.

Les faits en bref

L'enquête du Bureau a révélé que Ticketmaster aurait donné des indications commerciales trompeuses aux Canadiens sur plusieurs de ses sites Web, notamment ticketmaster.ca, ticketsnow.com et ticketweb.ca, de même que sur ses applications mobiles.

Le consentement aura la force exécutoire d'une ordonnance judiciaire et s'appliquera pour une période de 10 ans.

Le Bureau continuera d'examiner des enjeux similaires sur le marché de la vente de billets d'événements et prendra des mesures au besoin.

Le Bureau encourage tous les Canadiens à signaler leurs soupçons à l'égard des indications trompeuses au sujet des prix au moyen du formulaire de plainte en ligne du Bureau ou en appelant le 1-800-348-5358.

Citation

« Les Canadiens sont en droit de s'attendre à ce que le prix annoncé soit celui qu'ils payeront véritablement pour acheter des billets en ligne. Le Bureau restera vigilant et ne tolérera pas les indications trompeuses. Le Bureau s'attend à ce que tous les vendeurs de billets revoient leurs pratiques commerciales au vu de la situation et en sachant que le Bureau continuera d'examiner les enjeux similaires sur le marché et prendra des mesures au besoin. »

- Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Renseignements connexes

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

