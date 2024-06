GUANGZHOU, Chine, le 2 juin 2024 /CNW/ - Un reportage de GDToday :

Organisé par le gouvernement du Guangdong, le gouvernement de l'État de la Californie, Chinese People's for Friendship with Foreign Countries et le California China Climate Institute, le premier Dialogue États-Unis-Chine Bay to Bay s'est déroulé à Berkeley, en Californie, le 29 mai (heure locale).

Plus de 200 représentants des deux parties ont assisté au dialogue, dont le gouverneur du Guangdong, Wang Weizhong, le secrétaire financier de la région administrative spéciale de Hong Kong, Paul Chan, et le secrétaire aux affaires sociales et à la culture de la région administrative spéciale de Macao, Ao leong U.

Le gouverneur Wang Weizhong a indiqué que le Guangdong avait saisi l'occasion de la réforme et de l'ouverture pour devenir la principale province économique de la Chine, avec un PIB qui a occupé la première place pendant 35 années consécutives. Guangdong continuera d'élargir son ouverture de haut niveau en développant la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, stimulant ainsi les trois moteurs de la réforme, de l'ouverture et de l'innovation. Guangdong et la région de la Grande Baie (GBA) sont prêts à collaborer avec la Californie et la région de la baie de San Francisco pour renforcer la coopération pratique entre les deux régions, afin de profiter des avantages mutuels et des résultats bénéfiques pour tous.

Yang Wanming, président de Chinese People's for Friendship with Foreign Countries, a déclaré que la GBA représentait 1/9 du PIB national avec moins de 0,6 % de la superficie territoriale nationale. Il croit que le Dialogue améliorera la collaboration entre les deux régions et favorisera une coopération gagnant-gagnant.

Zhang Jianmin, consul général de la Chine à San Francisco, a indiqué que les deux régions de baie sont des régions importantes pour l'économie et le développement novateur dans leurs pays respectifs, servant de plaques tournantes pour attirer les talents, les technologies et les capitaux. Il a souligné que la coopération entre les deux régions injectera de l'énergie positive dans la relation entre la Chine et l'Amérique.

Gavin Newsome, gouverneur de l'État de la Californie, a exprimé sa gratitude aux représentants de la GBA. Il croit que le Dialogue deviendra une plateforme permettant aux deux régions d'échanger des idées et des mesures pragmatiques, facilitant ainsi la coopération future.

Il a été indiqué que les deux régions de baie renforceront la coopération dans le développement de techniques pour l'énergie propre et la réduction des émissions de carbone, d'autant plus que le Guangdong et la Californie ont signé des protocoles d'entente sur la diminution des émissions de carbone en 2013 et 2015 et un autre protocole d'entente sur le développement vert en octobre dernier.

« La région de la Grande Baie est une région fascinante de la Chine et du monde, a déclaré Dee Dee Myers, conseillère principale auprès du gouverneur et directrice du Bureau du gouverneur pour les affaires et le développement économique. « Je pense qu'on accorde beaucoup d'attention à l'énergie propre et au développement de nouvelles solutions aux problèmes climatiques, ce qui est très semblable à ce qui se fait ici en Californie.

Elle a souligné que deux régions pourraient commencer à collaborer dans les domaines des véhicules zéro émission, de la gestion de l'utilisation des terres, de l'énergie éolienne en mer et plus encore.

Selon Xu Xiaoxia, directrice générale du département de l'écologie et de l'environnement de la province du Guangdong, le Guangdong et la Californie ont conclu un accord pour contrôler les émissions de méthane, y compris le renforcement de la recherche-développement dans le contrôle des émissions, les voies techniques et l'établissement de systèmes de surveillance fiables.

Cette année marque le 10e anniversaire de l'établissement du jumelage entre le Guangdong et la Californie, avec 12 villes jumelées dans les deux régions.

« Je cherche à établir une relation d'amitié ou un jumelage entre San Jose et Shenzhen, parce que nous avons tellement de points communs dans l'économie de l'innovation, a déclaré Matt Mahan, maire de San Jose.

Selon lui, le jumelage des deux villes renforcerait les liens entre les universités, les entreprises et les organisations culturelles des deux régions.

Étant donné que Shenzhen et San Jose sont des lieux où les industries de l'innovation sont développées, le maire Mahan a indiqué que les deux villes pourraient approfondir la coopération en matière d'intelligence artificielle, en combinant les avantages des deux parties et en atteignant les objectifs de développement durable.

Lors du Dialogue, les deux régions ont fait cinq annonces clés, notamment au sujet de l'approfondissement de la coopération dans les domaines du développement vert, des changements climatiques, des échanges entre les peuples et du commerce et de l'investissement.

Rodney Fong, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de San Francisco, a indiqué que la coopération commence par des échanges entre les deux populations. Il espère que cet événement pourra guider les deux régions vers l'atteinte d'objectifs communs.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2426984/Video.mp4

SOURCE GDToday

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yi Liu, [email protected]