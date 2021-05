TORONTO et GATINEAU, QC, le 20 mai 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels, est heureuse d'annoncer la nomination de Thomas Volk au sein de son conseil d'administration. Thomas Volk est un cadre supérieur qui possède une expérience unique à la direction d'entreprises mondiales et de moyennes entreprises, tant à titre de chef de la direction que de dirigeant, aux États-Unis et en Europe. Auparavant, Thomas Volk a été chef de la direction de Cancom et a occupé un poste de direction auprès de Dell en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Il a aussi dirigé le service des ventes mondiales chez HP. Il possède une expérience établie au sein de conseils d'administration, notamment et actuellement à titre d'administrateur et de président de cinq organisations différentes. Thomas Volk assumera également le rôle de président du conseil d'administration après la prochaine assemblée générale annuelle de la Société, en remplacement de Gordon McMillan, qui prendra sa retraite du conseil.

« C'est une période excitante pour Converge alors que l'entreprise amorce son expansion sur le marché européen. Je me réjouis à l'idée de faire partie de son conseil d'administration », a déclaré Thomas Volk. « Je crois que mes compétences en matière de conseils et mon expérience à l'échelle internationale seront un atout pour Converge alors qu'elle relève le nouveau défi de la croissance mondiale et de l'expansion de sa pratique des services gérés. »

« C'est un honneur pour moi que Thomas Volk, membre de l'élite technologique européenne, se joigne au conseil d'administration de Converge », a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. « Il est rare qu'une personne dans ma situation puisse compter sur quelqu'un comme Thomas pour obtenir des conseils et un appui. L'expérience de Thomas, qui a déjà mis en œuvre une stratégie de services gérés et d'expansion européenne semblable à celle de Converge alors qu'il était chef de la direction de Cancom, est inestimable. Cette expertise, qui s'ajoute aux connaissances qu'il a acquises en dirigeant des équipes chez Dell et HP, contribuera à l'expansion de Converge en Europe et aidera nos clients à adopter des services gérés. »

« De plus, au nom de l'ensemble du conseil, je tiens à remercier Gord McMillan, mon associé et cofondateur de Converge, d'avoir présidé le conseil d'administration de la Société tout au long de la mise en œuvre fructueuse de ses phases initiales de croissance », a déclaré Shaun Maine. « Le leadership et l'expérience de Gord, particulièrement en ce qui a trait à l'exécution des acquisitions, ont été incomparables, et je suis heureux qu'il continue de conseiller activement la Société sur ses activités d'acquisition à l'avenir. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

