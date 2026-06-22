Thirsty Buddha consolide son élan canadien avec une expansion dans les entrepôts Costco du Royaume-Uni et de la région de Los Angeles

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - Thirsty Buddha® franchit une nouvelle étape majeure de sa croissance internationale avec des lancements dans les succursales Costco du Royaume-Uni et de la région de Los Angeles. Après avoir établi une présence croissante dans les entrepôts Costco à travers le Canada, l'eau de coco pétillante de la marque atteint désormais des millions de membres Costco en Amérique du Nord et en Europe.

Temple Lifestyle Brands est une entreprise montréalaise de boissons dirigée par ses fondateurs, engagée envers la qualité, l'innovation et l'authenticité de produits meilleurs pour la santé.

Offert en caisse variée de 12 x 330 ml comprenant les saveurs Pêche Mangue, Pamplemousse et Ananas, Thirsty Buddha a été lancé dans les 29 entrepôts Costco du Royaume-Uni en mars 2026 et s'étend maintenant aux succursales Costco de toute la région de Los Angeles. Cette expansion marque une étape importante pour la marque fondée au Canada, qui continue d'accroître son empreinte internationale et d'offrir une nouvelle approche de l'hydratation aux consommateurs du monde entier.

Cette expansion survient alors que les consommateurs recherchent de plus en plus une hydratation naturelle et des boissons fonctionnelles alliant goût et bienfaits. Alors que l'eau de coco continue de gagner en popularité à l'échelle mondiale, Thirsty Buddha contribue à redéfinir la catégorie grâce à son format pétillant unique et à son approche axée sur les saveurs. Contrairement à l'eau de coco traditionnelle, Thirsty Buddha combine des bienfaits d'hydratation naturelle avec une légère carbonatation et des saveurs tropicales, créant ainsi une nouvelle façon rafraîchissante de savourer l'eau de coco.

« Amener Thirsty Buddha au-delà du Canada est un moment formidable pour notre équipe », a déclaré Chris Magnone, cofondateur et PDG de Thirsty Buddha. « Nous avons bâti des bases solides chez nous, et cette prochaine étape consiste à partager notre approche de l'hydratation avec un plus grand nombre de personnes à travers le monde. Pour nous, il s'agit de bien plus que de simples référencements en magasin : il s'agit de rejoindre les gens là où ils vivent, jouent, travaillent et s'hydratent. Partout, les consommateurs recherchent des boissons qui s'adaptent aux modes de vie modernes sans compromis sur le goût, et nous sommes ravis de présenter une nouvelle vision de l'hydratation à encore plus de personnes à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. »

L'eau de coco pétillante de Thirsty Buddha se démarque dans une catégorie mondiale en pleine croissance, offrant des solutions d'hydratation aussi savoureuses que bienfaisantes. Avec des ingrédients simples, des saveurs tropicales et une polyvalence de consommation, la marque répond à la demande croissante des consommateurs pour des boissons « meilleures pour la santé » qui soutiennent le bien-être quotidien sans sacrifier la saveur.

À propos de Thirsty Buddha

Thirsty Buddha® est une marque de boissons dirigée par ses fondateurs qui redéfinit l'hydratation avec une eau de coco aussi délicieuse que bienfaisante. Fondée sur la mission d'inspirer les gens à vivre mieux, Thirsty Buddha propose une gamme de boissons conçues pour le rafraîchissement quotidien et un mode de vie plus sain, prouvant qu'une excellente hydratation n'a rien d'ordinaire. Basée au Canada, Thirsty Buddha se concentre sur son expansion mondiale et sur la création d'une communauté fidèle et passionnée par une meilleure hydratation.

À propos de Temple Lifestyle Brands

Temple Lifestyle Brands est une entreprise montréalaise de boissons dirigée par ses fondateurs, engagée envers la qualité, l'innovation et l'authenticité de produits meilleurs pour la santé. Aujourd'hui, Temple Lifestyle Brands a évolué pour devenir une plateforme moderne de boissons fonctionnelles, regroupant certaines des marques santé les plus reconnues au Canada, notamment Thirsty Buddha® et Rise® Kombucha. Chaque marque conserve son identité propre, mais ensemble, elles bénéficient des ressources partagées de Temple, de sa distribution nationale et de son engagement envers la qualité, l'innovation et l'authenticité. Pour plus d'informations, visitez templelifestylebrands.com.

SOURCE Temple Lifestyle Brands

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